Άδωνις Γεωργιάδης: «Σταθμίζω τι θα κάνω» για τις άρσεις ασυλίας – Νέα επίθεση στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Νέο κύκλο πολιτικής αντιπαράθεσης άνοιξαν οι δηλώσεις του υπουργού Υγείας Άδωνι Γεωργιάδη, ο οποίος τοποθετήθηκε δημόσια τόσο για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας όσο και για την κρίσιμη ψηφοφορία της Τετάρτης 22 Απριλίου στη Βουλή σχετικά με τις άρσεις ασυλίας βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας στην υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ. Η σχετική συζήτηση στην Ολομέλεια έχει ήδη φορτίσει το πολιτικό κλίμα, καθώς αφορά συνολικά 13 βουλευτές της ΝΔ.

Ο Άδωνις Γεωργιάδης ξεκαθάρισε ότι δεν εισηγείται την αποχώρηση της Ελλάδας από τον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, ωστόσο άφησε σαφώς ανοιχτό το ενδεχόμενο αντίδρασης εάν, όπως υποστήριξε, ο θεσμός εκτραπεί από την αποστολή του και εμπλακεί σε πολιτικά παιχνίδια. Με τη δήλωσή του αυτή έδωσε συνέχεια στη δημόσια συζήτηση που έχει ανοίξει γύρω από τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και τον τρόπο με τον οποίο χειρίζεται υποθέσεις που αποκτούν πολιτική διάσταση.

Ο υπουργός Υγείας υποστήριξε ακόμη ότι έχει στηρίξει και ψηφίσει τον συγκεκριμένο θεσμό, αλλά εξέφρασε έντονες επιφυλάξεις για την πρακτική εφαρμογή του στην παρούσα συγκυρία. Όπως ανέφερε, η κατάτμηση της δικογραφίας, οι διαρροές και ορισμένες κατηγορίες που, κατά τον ίδιο, δεν στέκουν, τον βάζουν σε σκέψεις για τη λειτουργία του μηχανισμού. Στο ίδιο πλαίσιο, επέμεινε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία θα πρέπει να λειτουργεί ως συνεργάτης της ελληνικής Δικαιοσύνης και όχι ως ανταγωνιστής της.

Ιδιαίτερο βάρος είχαν και όσα είπε για την ψηφοφορία της Τετάρτης στη Βουλή. Ο κ. Γεωργιάδης δήλωσε ότι ακόμη σταθμίζει τη στάση που θα κρατήσει, μιλώντας ουσιαστικά για ηθικό και πολιτικό δίλημμα. Από τη μία πλευρά, αναγνώρισε ότι οι βουλευτές που ζητούν άρση ασυλίας επιλέγουν να εκτεθούν στη δικαστική διερεύνηση, από την άλλη όμως επέμεινε ότι σε πολλές από τις περιπτώσεις δεν διακρίνει κάτι ουσιαστικό που να δικαιολογεί την εξέλιξη αυτή. Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια στιγμή όπου, σύμφωνα με δημοσιεύματα, υπάρχουν ήδη διαφοροποιήσεις και εσωτερικός προβληματισμός στο εσωτερικό της κοινοβουλευτικής ομάδας της ΝΔ.

Ο υπουργός επιτέθηκε και στην αντιπολίτευση, κάνοντας λόγο για υποκρισία, ειδικά απέναντι στο ΠΑΣΟΚ και τον Νίκο Ανδρουλάκη. Στις δηλώσεις του υποστήριξε ότι η αντιπολίτευση αξιοποιεί επιλεκτικά υποθέσεις διαφθοράς και λειτουργεί με δύο μέτρα και δύο σταθμά, αναλόγως της πολιτικής συγκυρίας και των προσώπων που εμπλέκονται. Με αυτόν τον τρόπο επιχείρησε να μεταφέρει τη σύγκρουση από το πεδίο της νομικής συζήτησης στο πεδίο της καθαρής πολιτικής αντιπαράθεσης.

Παράλληλα, αναφέρθηκε και στο θέμα της ανανέωσης της θητείας της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου, υποστηρίζοντας ότι η συζήτηση θα κριθεί το επόμενο διάστημα και επανερχόμενος στις αιχμές που έχουν διατυπωθεί για τη λειτουργία του θεσμού. Το ζήτημα αυτό έχει ήδη τροφοδοτήσει νέα αντιπαράθεση, καθώς κυβερνητικά και αντιπολιτευτικά στελέχη δίνουν διαφορετικές ερμηνείες τόσο στο θεσμικό σκέλος όσο και στη χρονική εξέλιξη της διαδικασίας.

Στο μεταξύ, ο Άδωνις Γεωργιάδης ανακοίνωσε ότι θα καταθέσει μέσα στην εβδομάδα μήνυση και αγωγή κατά του πρώην υπουργού και νυν ανεξάρτητου βουλευτή Μάριου Σαλμά, μετά τις δημόσιες αναφορές του τελευταίου περί ενδεχόμενης ευρωπαϊκής δικογραφίας και για τον χώρο της Υγείας. Ο υπουργός χαρακτήρισε τους ισχυρισμούς αυτούς προσβλητικούς για την ηθική του υπόσταση και ξεκαθάρισε ότι δεν προτίθεται να συνεχίσει τον δημόσιο διάλογο πάνω στο θέμα, επιλέγοντας τη δικαστική οδό.

Η παρέμβασή του προσθέτει ακόμη περισσότερη ένταση σε μια ήδη φορτισμένη εβδομάδα για την κυβέρνηση και τη Νέα Δημοκρατία, με την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, τις άρσεις ασυλίας και τις αναφορές στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία να συνθέτουν ένα σκηνικό σκληρής πολιτικής σύγκρουσης εντός και εκτός Βουλής.

