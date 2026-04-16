Γεωργιάδης κατά ΠΑΣΟΚ για Παπανδρέου: «Απόπειρα μονομερούς ανανέωσης της θητείας της»

Σε νέα δημόσια παρέμβαση προχώρησε το πρωί της Πέμπτης ο Άδωνις Γεωργιάδης, ανεβάζοντας ακόμη περισσότερο τους τόνους της αντιπαράθεσης με το ΠΑΣΟΚ γύρω από την υπόθεση της Ευρωπαίας εισαγγελέως Πόπης Παπανδρέου. Αφορμή αποτέλεσε η ανακοίνωση του κόμματος της αξιωματικής αντιπολίτευσης, με την οποία κατηγορήθηκε ο υπουργός Υγείας ότι στοχοποιεί τη Δικαιοσύνη και επιχειρεί να στήσει κυβερνητικό αφήγημα γύρω από τις δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή.

Ο κ. Γεωργιάδης, απαντώντας μέσω ανάρτησης, υποστήριξε ότι η Ευρωπαϊκή Εισαγγελία προσπάθησε, όπως ανέφερε, να ανανεώσει μονομερώς τη θητεία της κ. Παπανδρέου, παρακάμπτοντας την αποκλειστική αρμοδιότητα του Ανωτάτου Δικαστικού Συμβουλίου του Αρείου Πάγου. Στην ίδια τοποθέτηση χαρακτήρισε άκυρη μια τέτοια απόφαση και επέμεινε ότι μόνο το Ανώτατο Δικαστικό Συμβούλιο μπορεί να αποφασίσει εάν θα ανανεωθεί ή όχι η θητεία της, σημειώνοντας μάλιστα ότι το όργανο δεν έχει ακόμη συνεδριάσει και εκτιμάται πως θα το κάνει τον Μάιο.

Η απάντηση στο ΠΑΣΟΚ και η νέα όξυνση

Η νέα ανάρτηση του υπουργού ήρθε ως άμεση απάντηση στην ανακοίνωση του ΠΑΣΟΚ, στην οποία ο εκπρόσωπος Τύπου Κώστας Τσουκαλάς έκανε λόγο για ανοίκεια επίθεση του Άδωνι Γεωργιάδη στη Δικαιοσύνη. Από την πλευρά της Χαριλάου Τρικούπη υποστηρίχθηκε ότι η θητεία της κ. Παπανδρέου έχει ήδη ανανεωθεί από τον Νοέμβριο του 2025 και ότι η κυβέρνηση επιχειρεί να μετατρέψει τις αλλεπάλληλες δικογραφίες που αφορούν την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ σε προϊόν κάποιου «δόλιου σχεδίου», αντί να απαντήσει επί της ουσίας για τη διαφθορά και τις ευθύνες.

Ο κ. Γεωργιάδης πέρασε στην αντεπίθεση, χαρακτηρίζοντας «θεσμικό κατάντημα» το να μην γνωρίζει, κατά την άποψή του, ο εκπρόσωπος Τύπου της αξιωματικής αντιπολίτευσης τι ισχύει με τη θητεία της συγκεκριμένης εισαγγελέως. Παράλληλα, επανέλαβε ότι προβληματίζεται από τον χρονισμό των διαρροών και των αλλεπάλληλων δικογραφιών, συνδέοντάς τον με την εκκρεμότητα που, κατά τον ίδιο, υπάρχει γύρω από το ζήτημα της θητείας της.

Η σύγκρουση ξεπερνά το πρόσωπο της Παπανδρέου

Η υπόθεση όμως έχει ήδη ξεπεράσει τα όρια μιας προσωπικής αντιπαράθεσης και αγγίζει ευθέως τη σχέση κυβέρνησης, αντιπολίτευσης και θεσμών. Σε προηγούμενες δηλώσεις του, ο υπουργός Υγείας είχε επιτεθεί συνολικά στον θεσμό της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, φτάνοντας στο σημείο να αμφισβητήσει τη σοβαρότητα και την πολιτική ουδετερότητά της. Αυτό προκάλεσε νέο κύκλο αντιδράσεων, όχι μόνο από τα κόμματα της αντιπολίτευσης αλλά και από νομικούς φορείς.

Ενδεικτική είναι η παρέμβαση της Ένωσης Δικαστών και Εισαγγελέων, η οποία αντέδρασε στις αναφορές του Άδωνι Γεωργιάδη για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, υπογραμμίζοντας ότι πρόκειται για θεσμό του κράτους δικαίου. Την ίδια ώρα, δημοσιεύματα και πολιτικές παρεμβάσεις της αντιπολίτευσης επιμένουν ότι η ανανέωση της θητείας της κ. Παπανδρέου έχει ήδη αποφασιστεί από το Κολέγιο των Ευρωπαίων Εισαγγελέων από τις 14 Νοεμβρίου 2025 για πενταετή περίοδο, στοιχείο που η κυβέρνηση αμφισβητεί ως προς την ισχύ του στο ελληνικό συνταγματικό πλαίσιο.

Το @pasok εξέδωσε την ακόλουθη ανακοίνωση για τις χθεσινές μου δηλώσεις για την ανανέωση της θητείας της κας Παπανδρέου: «*Ανοίκεια επίθεση του Αδ. Γεωργιάδη στη δικαιοσύνη*- *Δεν εμπιστεύονται και δεν σέβονται τη δικαιοσύνη. Δεν αντέχουν τη λογοδοσία* *Δήλωση Κώστα Τσουκαλά,… — Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) April 16, 2026

Πολιτικό θερμόμετρο με φόντο τον ΟΠΕΚΕΠΕ

Η σύγκρουση αυτή δεν εκδηλώνεται σε ουδέτερο χρόνο. Έρχεται σε μια στιγμή που οι δικογραφίες για τον ΟΠΕΚΕΠΕ έχουν ήδη προκαλέσει πολιτική πίεση προς την κυβέρνηση, καθώς περιλαμβάνουν αναφορές σε βουλευτές της ΝΔ και ανοίγουν νέο μέτωπο στη συζήτηση για τη λογοδοσία και τη λειτουργία των θεσμών. Σε αυτό το περιβάλλον, η αντιπαράθεση γύρω από την Πόπη Παπανδρέου αποκτά μεγαλύτερο πολιτικό βάρος, καθώς κάθε πλευρά επιχειρεί να πείσει ότι υπερασπίζεται τη νομιμότητα και τη θεσμική τάξη απέναντι στην άλλη.

Αυτό που μένει τώρα είναι αν η νέα αυτή όξυνση θα περιοριστεί σε επίπεδο δηλώσεων ή αν θα πάρει και θεσμικές διαστάσεις, καθώς το ζήτημα έχει ήδη μεταφερθεί από το πεδίο της πολιτικής αντιπαράθεσης στο πεδίο της ερμηνείας κρίσιμων συνταγματικών και ευρωπαϊκών αρμοδιοτήτων.

