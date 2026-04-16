ΟΠΕΚΕΠΕ: Στις 22 Απριλίου η ψηφοφορία στη Βουλή για την άρση ασυλίας 13 βουλευτών της ΝΔ

Με ειδική συνεδρίαση της Ολομέλειας στις 12 το μεσημέρι της Τετάρτης 22 Απριλίου θα κορυφωθεί η κοινοβουλευτική διαδικασία για τις αιτήσεις άρσης ασυλίας 13 βουλευτών της Νέας Δημοκρατίας, τα ονόματα των οποίων περιλαμβάνονται στις νέες δικογραφίες που έχουν διαβιβαστεί στη Βουλή για υποθέσεις σχετιζόμενες με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Η απόφαση ελήφθη από τη Διάσκεψη των Προέδρων, η οποία προχώρησε στον προγραμματισμό της ειδικής συνεδρίασης, κατά την οποία το Σώμα θα κληθεί να αποφασίσει οριστικά για το αν θα αρθεί η ασυλία των συγκεκριμένων βουλευτών.

Η υπόθεση αφορά συνολικά δύο νεότερες δικογραφίες που έφτασαν στη Βουλή και σχετίζονται με παρεμβάσεις ή διευθετήσεις ζητημάτων που αφορούσαν παραγωγούς και κτηνοτρόφους μέσω του ΟΠΕΚΕΠΕ. Για τη δεύτερη κατά σειρά δικογραφία, η Επιτροπή Δεοντολογίας έχει ήδη, από τη Μεγάλη Τρίτη, γνωμοδοτήσει ομόφωνα υπέρ της άρσης ασυλίας των 11 βουλευτών της ΝΔ που αναφέρονται σε αυτήν, κάτι που, σύμφωνα με τις ίδιες πληροφορίες, είχαν ζητήσει και οι ίδιοι οι εμπλεκόμενοι βουλευτές.

Η διαδικασία δεν έχει ακόμη ολοκληρωθεί, καθώς τη Δευτέρα 20 Απριλίου αναμένεται να συνεδριάσει εκ νέου η Επιτροπή Δεοντολογίας για τις δύο επιπλέον περιπτώσεις βουλευτών της ΝΔ που περιλαμβάνονται στην τρίτη κατά σειρά δικογραφία. Εφόσον υπάρξει και εκεί γνωμοδότηση, όλες οι αιτήσεις θα συγκεντρωθούν και θα τεθούν μαζί στην Ολομέλεια, ώστε η Βουλή να λάβει ενιαία απόφαση για το σύνολο των 13 περιπτώσεων.

Οι αιτήσεις άρσης ασυλίας αφορούν τους βουλευτές της Νέας Δημοκρατίας Κατερίνα Παπακώστα, Κώστα Καραμανλή, Γιάννη Κεφαλογιάννη, Νότη Μηταράκη, Κώστα Τσιάρα, Κώστα Σκρέκα, Δημήτρη Βαρτζόπουλο, Μάξιμο Σενετάκη, Λάκη Βασιλειάδη, Χρήστο Μπουκώρο, Θεόφιλο Λεονταρίδη, Χαράλαμπο Αθανασίου και Τάσο Χατζηβασιλείου. Η τελική απόφαση θα ληφθεί με ονομαστική ψηφοφορία στην Ολομέλεια, όπως προβλέπει η κοινοβουλευτική διαδικασία για τέτοιες υποθέσεις.

Παράλληλα, η Διάσκεψη των Προέδρων όρισε και τον ευρύτερο κοινοβουλευτικό προγραμματισμό για τις ίδιες ημέρες. Το πρωί της Τετάρτης 22 Απριλίου έχει προγραμματιστεί επίσης να συζητηθεί και να τεθεί σε ψηφοφορία το σχέδιο νόμου του υπουργείου Εθνικής Άμυνας, καθώς και δύο κυρώσεις συμφωνιών με την Ιταλία και την Πολωνία για την αμοιβαία προστασία διαβαθμισμένων πληροφοριών. Την Πέμπτη 23 Απριλίου θα ακολουθήσει στην Ολομέλεια το νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης για την απλούστευση του πλαισίου άσκησης οικονομικών δραστηριοτήτων, τις ρυθμίσεις για τις γεωγραφικές ενδείξεις χειροτεχνικών και βιομηχανικών προϊόντων, αλλά και παρεμβάσεις που αφορούν το υπαίθριο εμπόριο και τις στρατηγικές επενδύσεις.

