ΟΠΕΚΕΠΕ: Πλεύρης κατά Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για την τμηματική αποστολή της δικογραφίας

Νέο γύρο πολιτικής αντιπαράθεσης ανοίγουν οι τοποθετήσεις του Θάνου Πλεύρη για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου αμφισβήτησε δημόσια την επιλογή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας να διαβιβάζει, όπως είπε, τμηματικά τη σχετική δικογραφία. Μιλώντας το πρωί της Πέμπτης 9 Απριλίου, υποστήριξε ότι αυτή η διαδικασία δημιουργεί πολιτικό προβληματισμό και αφήνει ερωτήματα για τον χρόνο και τον τρόπο με τον οποίο εξελίσσεται η υπόθεση.

Ο Θάνος Πλεύρης ανέφερε ότι δεν γνωρίζει αν πίσω από αυτή την τακτική υπάρχει πολιτικό παιχνίδι, ωστόσο τη χαρακτήρισε προβληματική, υποστηρίζοντας πως αντί να έρχεται μια υπόθεση συνολικά, αποστέλλεται αποσπασματικά, με αποτέλεσμα —κατά την εκτίμησή του— να παράγονται πολιτικά δεδομένα. Στο ίδιο πλαίσιο, σημείωσε ότι και οι θεσμοί κρίνονται, θέτοντας ζήτημα για το γιατί συγκεκριμένοι διάλογοι, που όπως είπε υπήρχαν ήδη από τον Ιούνιο όταν είχε έρθει ο φάκελος για τους Μάκη Βορίδη και Λευτέρη Αυγενάκη, εστάλησαν τώρα, έπειτα από δέκα μήνες και μάλιστα τμηματικά.

Οι αιχμές για την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Με τη δημόσια αυτή παρέμβαση, ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου ουσιαστικά αμφισβήτησε τον χειρισμό της υπόθεσης από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, επιμένοντας ότι η τμηματική αποστολή υλικού δημιουργεί εύλογες απορίες. Το κεντρικό του επιχείρημα ήταν ότι όταν μια τόσο σοβαρή υπόθεση φτάνει στη δημόσια σφαίρα με αποσπασματικό τρόπο, το αποτέλεσμα είναι να εντείνεται η πολιτική φόρτιση και να ενισχύονται οι υποψίες για επιλεκτική διαχείριση.

Η τοποθέτησή του έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία η υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ συνεχίζει να τροφοδοτεί σφοδρή σύγκρουση μεταξύ κυβέρνησης και αντιπολίτευσης, με τη διαβίβαση της δικογραφίας στη Βουλή να έχει ήδη πυροδοτήσει νέο κύκλο αντιδράσεων.

Τα πυρά στο ΠΑΣΟΚ

Ο Θάνος Πλεύρης δεν περιορίστηκε στην κριτική προς την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία, αλλά έστρεψε τα βέλη του και κατά του ΠΑΣΟΚ, με αφορμή τις επιθέσεις που δέχεται η κυβέρνηση για την υπόθεση. Όπως είπε, το κόμμα της αξιωματικής αντιπολίτευσης αποτελεί, κατά τη δική του διατύπωση, τον «ορισμό του ρουσφετιού», επιχειρώντας να δώσει ιστορικό και πολιτικό βάθος στη σύγκρουση.

Στο ίδιο σχόλιο, συνέδεσε την πορεία του ΠΑΣΟΚ με πελατειακές σχέσεις της μεταμνημονιακής περιόδου, υποστηρίζοντας ότι η Νέα Δημοκρατία διατήρησε τη δύναμή της λόγω μιας αξιακής σχέσης με τους ψηφοφόρους της, ενώ το ΠΑΣΟΚ κατέρρευσε επειδή, όπως υποστήριξε, η δική του σχέση με το εκλογικό σώμα ήταν πελατειακή.

«Δεν θα ποινικοποιήσουμε το ενδιαφέρον του βουλευτή»

Στην ίδια παρέμβαση, ο υπουργός έδωσε και το πολιτικό στίγμα της κυβέρνησης σε σχέση με τον ρόλο των βουλευτών. Όπως υποστήριξε, δεν μπορεί να ποινικοποιείται το ενδιαφέρον ενός βουλευτή για αιτήματα που του μεταφέρονται από πολίτες, καθώς —όπως είπε— είναι μέρος της δουλειάς του να εξετάζει και να αξιολογεί τέτοιες υποθέσεις.

Μάλιστα, ξεκαθάρισε ότι στη συντριπτική πλειονότητα των περιπτώσεων που ο ίδιος βλέπει, δεν διαπιστώνει βουλευτές να ζητούν παράνομα πράγματα. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να βάλει διαχωριστική γραμμή ανάμεσα στο κοινοβουλευτικό ενδιαφέρον και σε πράξεις που θα μπορούσαν να θεωρηθούν παράνομες παρεμβάσεις.

Νέα ένταση στο πολιτικό μέτωπο

Οι δηλώσεις Πλεύρη ενισχύουν το ήδη βαρύ πολιτικό κλίμα γύρω από τον ΟΠΕΚΕΠΕ, καθώς η υπόθεση αποκτά ολοένα και πιο έντονα θεσμικά και κομματικά χαρακτηριστικά. Από τη μία πλευρά, η κυβέρνηση μιλά για αποσπασματική διαχείριση που δημιουργεί σκιές στο πολιτικό πεδίο. Από την άλλη, η αντιπολίτευση επιχειρεί να αναδείξει ευθύνες και να πιέσει για καθαρές απαντήσεις.

Έτσι, η συζήτηση για τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν περιορίζεται πλέον μόνο στη νομική διάσταση της υπόθεσης, αλλά μετατρέπεται σταθερά σε ένα ακόμη μεγάλο πεδίο πολιτικής αντιπαράθεσης, με αιχμές για θεσμούς, κόμματα και πρόσωπα.





