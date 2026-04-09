ΟΠΕΚΕΠΕ: Ο Χατζηβασιλείου μιλά για αντιφάσεις στη δικογραφία

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου επανήλθε δημόσια για την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ, υποστηρίζοντας ότι η δικογραφία που τον αφορά περιλαμβάνει αντιφάσεις και αδύναμα σημεία, ενώ ξεκαθάρισε πως, κατά τη δική του θέση, δεν υπήρξε ποτέ παράνομη πράξη ούτε προκλήθηκε οποιαδήποτε ζημία.

Μιλώντας το πρωί της Μεγάλης Πέμπτης 9 Απριλίου στην ΕΡΤ, ο πρώην υφυπουργός αναφέρθηκε στην ουσία της υπόθεσης, λέγοντας πως αφορά ένα νέο ζευγάρι αγροτών που είχε υποβάλει αίτημα για έγκριση μεταβίβασης αγροτικών δικαιωμάτων. Όπως ανέφερε, η διαδικασία αυτή κατατέθηκε με νόμιμο τρόπο, ωστόσο οι αρμόδιες υπηρεσίες την απέρριψαν τελικά.

Η αναφορά στο ζευγάρι των αγροτών

Σύμφωνα με τον ίδιο, η βάση της υπόθεσης είναι προβληματική, καθώς –όπως είπε– ελέγχεται για μια ενέργεια που στην πραγματικότητα δεν πραγματοποιήθηκε ποτέ. Με αυτή τη φράση επιχείρησε να δείξει ότι το αντικείμενο της έρευνας δεν στηρίζεται σε τετελεσμένο γεγονός, αλλά σε μια εκτίμηση που, κατά την άποψή του, δεν επιβεβαιώνεται από τα δεδομένα της ίδιας της υπόθεσης.

Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε»

Ο Τάσος Χατζηβασιλείου στάθηκε ιδιαίτερα στο περιεχόμενο της δικογραφίας, επιμένοντας πως υπάρχουν ουσιαστικές αντιφάσεις. Όπως σημείωσε, τα ίδια τα στοιχεία της υπόθεσης, όπως αυτά περιγράφονται στη δικογραφία, δεν τεκμηριώνουν την ύπαρξη παράνομης πράξης, ούτε καν απόπειρας.

Τι λέει για την παράβαση καθήκοντος

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη νομική διάσταση της κατηγορίας περί παράβασης καθήκοντος. Όπως εξήγησε, για να στοιχειοθετηθεί ένα τέτοιο αδίκημα απαιτούνται δύο βασικές προϋποθέσεις:

να έχει τελεστεί παράνομη πράξη

να έχει προκύψει ζημία

Κατά τον ίδιο, στη συγκεκριμένη περίπτωση δεν προκύπτει κανένα από τα δύο. Υποστήριξε ότι στη δικογραφία αναφέρεται πως δεν υπήρξαν προπαρασκευαστικές ενέργειες, δεν εκτελέστηκε παράνομη πράξη, δεν υπήρξε απόπειρα τέλεσης και δεν διαπιστώθηκε ζημία, ούτε οικονομική ούτε άλλης μορφής, για τα συμφέροντα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Με βάση αυτά τα επιχειρήματα, χαρακτήρισε την προσέγγιση που ακολουθείται ως νομικά αβάσιμη, κάνοντας λόγο για «νομικούς ακροβατισμούς», για τους οποίους –όπως είπε– θα απαντήσει θεσμικά και με τον τρόπο που προβλέπεται.

«Έωλες και αβάσιμες εικασίες»

Ο πρώην υφυπουργός ανέβασε τους τόνους και απέναντι στο περιεχόμενο της δικογραφίας, λέγοντας ότι το κείμενο περιλαμβάνει «έωλες και αβάσιμες εικασίες». Παράλληλα, έσπευσε να τονίσει ότι σέβεται τον ρόλο των εισαγγελικών λειτουργών και αναγνωρίζει τη σημασία της εισαγγελικής αρχής στη χώρα.

Την ίδια στιγμή, όμως, ξεκαθάρισε ότι ως πολίτης που θεωρεί πως θίγεται, έχει κάθε δικαίωμα να εκφράσει επίσημα τις αντιρρήσεις του και να αμφισβητήσει όσα του αποδίδονται.

Η στάση απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία

Παρά τη σφοδρή κριτική του στο περιεχόμενο της δικογραφίας, ο Τάσος Χατζηβασιλείου απέφυγε να υιοθετήσει ρητορική περί σκοπιμοτήτων σε βάρος της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. Όπως ανέφερε, δεν επιθυμεί να κινηθεί σε αυτή τη γραμμή και προτιμά να εστιάσει στη δικαστική διαδικασία που πλέον ανοίγεται μπροστά του.

Η επιλογή αυτή δείχνει ότι επιδιώκει να δώσει βάρος στο καθαρά νομικό μέρος της υπόθεσης, αποφεύγοντας –τουλάχιστον σε αυτή τη φάση– να μεταφέρει τη συζήτηση σε επίπεδο θεσμικής σύγκρουσης με την ευρωπαϊκή δικαστική αρχή.

Τα πολιτικά πυρά στην αντιπολίτευση

Στο πολιτικό σκέλος της παρέμβασής του, ο πρώην υφυπουργός εξαπέλυσε επίθεση στην αντιπολίτευση, με αιχμές κυρίως προς το ΠΑΣΟΚ. Χρησιμοποίησε σκληρή γλώσσα, λέγοντας πως «ο φαρισαϊσμός και η υποκρισία περισσεύουν», επιχειρώντας να δώσει και πολιτική διάσταση στην αντιπαράθεση που συνοδεύει την υπόθεση του ΟΠΕΚΕΠΕ.





Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



