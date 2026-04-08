Χατζηβασιλείου για ΟΠΕΚΕΠΕ: «Ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε»

«Η δικογραφία έχει πολλές αβάσιμες εικασίες για τις οποίες θα απευθυνθώ αρμοδίως εκεί που πρέπει, όταν κληθώ»

08 Απρ. 2026 9:53
Ο βουλευτής της ΝΔ, Τάσος Χατζηβασιλείου, μίλησε για την εμπλοκή του ονόματός του στη δικογραφία για τον ΟΠΕΚΕΠΕ , λέγοντας πως ελέγχεται για πράξη που δεν έγινε, ενώ υποστήριξε πως «η δικογραφία έχει πολλές αβάσιμες εικασίες».

Μιλώντας στην τηλεόραση του ΣΚΑΪ ο κ. Χατζηβασιλείου ανέφερε αρχικά: «Έχω απεριόριστο σεβασμό και στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία και στην ελληνική δικαιοσύνη και ο καθένας κάνει τη δουλειά του με τον καλύτερο δυνατό τρόπο. Από κει και πέρα ελέγχομαι για μια πράξη που δεν έγινε, για κάτι που δεν συντελέστηκε. Έθεσα ένα νόμιμο ζήτημα που αφορούσε τη μεταβίβαση δικαιωμάτων αγρών μεταξύ συζύγων για ανωτέρα βία».

Και εξήγησε: «Ο λόγος ήταν η εγκυμοσύνη της γυναίκας. Μιλάμε για μια νέα αγρότισσα που κατοικεί στην ελληνική περιφέρεια, που καταλαβαίνετε πόσο σημαντικό είναι για αυτούς τους ανθρώπους να μπορέσουν να δικαιωθούν. Ήταν νόμιμο το αίτημα, ακολουθήθηκε η νόμιμη διαδικασία και τελικώς ο ΟΠΕΚΕΠΕ απέρριψε την αίτηση αυτή. Άρα δεν συντελέστηκε κάτι, ούτε ζημία υπήρξε».

«Η δικογραφία έχει πολλές αβάσιμες εικασίες για τις οποίες θα απευθυνθώ αρμοδίως εκεί που πρέπει, όταν κληθώ. Δεν μπορεί να λέει το ίδιο το πόρισμα της δικογραφίας ότι η παράβαση καθήκοντος προϋποθέτει να τελεστεί παράνομη πράξη και να προκληθεί ζημία. Η δικογραφία λέει ότι δεν υπάρχει ούτε καν προπαρασκευαστικό στάδιο τέλεσης της παράνομης πράξης, ούτε υπάρχει ζημία σε βάρος των ευρωπαϊκών συμφερόντων», ανέφερε σε άλλο σημείο.

«Εφόσον δεν υπάρχει παράβαση και ευρωπαϊκή ζημία πώς στοιχειοθετείται αντίστοιχα παράβαση ή ζημία εθνική; Όμως επειδή εμπιστεύομαι τη δικαιοσύνη ζήτησα από χθες άμεσα την άρση της ασυλίας μου», είπε, ενώ διευκρίνισε πως «ελέγχομαι από την εισαγγελία Αθηνών, όχι από την Ευρωπαϊκή Εισαγγελία».

«Τις τελευταίες ημέρες παρατηρείται μια άδικη γεωγραφική στοχοποίηση. Και αναφέρομαι στον τόπο μου, τις Σέρρες. Δεν είναι συλλήβδην οι πολίτες απατεώνες στις Σέρρες, δεν είναι συλλήβδην παρανομούντες. Ας μην βάζουμε άδικες ταμπέλες σε μια ολόκληρη περιοχή, τη στιγμή που αυτό δεν επιβεβαιώνεται από κανένα στοιχείο μέχρι στιγμής. Το τεκμήριο της αθωότητας είναι για όλους όσους είναι σε αυτή την υπόθεση αναφερόμενοι, δεδομένη», κατέληξε.

