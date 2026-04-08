ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με καρφιά και αιχμές για τη δικογραφία

08 Απρ. 2026 7:23
Pelop News

Είναι δεδομένο ότι μπορεί η κυβέρνηση επί της αρχής να δέχθηκε τον φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν αδιαμαρτύρητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συνέστησε στους εισαγγελείς να επιταχύνουν τις διαδικασίες, προκειμένου να μην μείνει σκιά στα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα, προοδευτικά όμως κυβερνητικά στελέχη ανεβάζουν τους τόνους είτε με ευθείες βολές είτε με αιχμές.

Με τη μεγαλύτερη ένταση τοποθετείται αυτές τις μέρες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς καταλογίζει πολιτικά ελατήρια στους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια», τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ. «Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς αχρείαστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πως οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό», προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης χωρίς να αφήνει πολλές αμφιβολίες για τη θέση του.

Χωρίς ευθεία επίθεση, αλλά με παραινέσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κάλεσε τους εισαγγελείς να αποστούν από τη λογική της σαλαμοποίησης, υπό το πρίσμα και πληροφοριών για τρίτη δικογραφία που έρχεται σε μερικές εβδομάδες και θα περιλαμβάνει και άλλους νυν βουλευτές και πρώην υπουργούς της ΝΔ. «Ένας προβληματισμός είναι, για παράδειγμα ή τέλος πάντων ένα δίκαιο αίτημα —το ξαναλέω, στο πλαίσιο του ρόλου μας και απευθυνόμενοι στη Δικαιοσύνη που έχει και εκείνη τον δικό της ρόλο— όσο γίνεται, υποθέσεις οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον για τα κοινά, δηλαδή άπτονται του ενδιαφέροντος του κόσμου γιατί αφορούν βουλευτές, να μην καθυστερούν. Για να έχει ο κόσμος καθαρή εικόνα», είπε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος κάλεσε παράλληλα να υπάρξει αυτοσυγκράτηση ως προς τις διαρροές δικογραφιών. «Δεν θεωρώ ότι είναι κανονικό πράγμα να διαβάζουμε για δικογραφίες πριν έρθουν», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Τρίτη αιχμή από τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος μιλώντας στο Direct του protothema.gr απέφυγε να σχολιάσει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να μην εκληφθεί ως παρέμβαση λόγω του ρόλου του. Είπε, όμως, ότι σε αυτή τη συγκυρία πολύ θα ήθελε να μην είναι υπουργός, προκειμένου να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα.

Παρόμοια δυσφορία για τους χειρισμούς, αλλά και τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, εκφράζουν και πολλοί από τους 11 βουλευτές, αλλά και οι κ.κ. Τάσος Χατζηβασιλειου και Μπάμπης Αθανασίου που είναι επίσης από χθες αντιμέτωποι με την άρση ασυλίας τους για τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή αυτή τη φορά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
11:28 Δυτική Αχαΐα: Τρεις μόνιμες προσλήψεις για διοικητικές υπηρεσίες και Καθαριότητα
11:25 Μήνυμα Μακρόν: 15 χώρες συμμετέχουν σε αμυντική αποστολή για την ασφάλεια στα Στενά του Ορμούζ
11:20 Οι ευρωπαϊκές αγορές πήραν φωτιά μετά την εκεχειρία ΗΠΑ – Ιράν
11:16 Μαρία Κίτσου: Η σκληρή εξομολόγηση για την κακοποίηση από τους γονείς της και όσα τη βοήθησαν να σταθεί όρθια ΒΙΝΤΕΟ
11:15 Η εκεχειρία, τα Στενά Ορμούζ και το ρίσκο, Ελληνόκτητο δεξαμενόπλοιο μεταξύ όσων επιχειρούν έξοδο
11:12 Στην Πάτρα η 55η «Ημέρα Καριέρας» της ΔΥΠΑ με 1.000 θέσεις εργασίας
11:07 Προκλητικός Ακάρ: «Στην πατρίδα των Τουρκοκυπρίων, όσοι κάνουν όνειρα για Πάσχα… θα ζήσουν το τελευταίο τους Πάσχα»!
11:06 Νέα εξέλιξη στο θρίλερ με το βρέφος από τον Πύργο: Απομακρύνθηκε η μητέρα από το Καραμανδάνειο
10:59 Στο Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών ο Θοδωρής Βασιλόπουλος – Στο επίκεντρο η δημιουργία Παρατηρητηρίου Κλιματικής Αλλαγής
10:56 Πάτρα: Πού θα παραστεί η Δημοτική Αρχή στην Περιφορά των Επιταφίων
10:49 «Τέλος» στα Social Media για παιδιά κάτω των 15: Η ανακοίνωση Μητσοτάκη
10:47 Καλαμάτα: Θρασύτατοι απατεώνες έλεγαν ότι είναι από Σύλλογο Κωφών για να παίρνουν χρήματα από πολίτες
10:44 Ηλεία: Μπαράζ συλλήψεων με εντάλματα για διακεκριμένες κλοπές
10:43 Δώρο Πάσχα 2026: Σήμερα η τελευταία ημέρα πληρωμής
10:35 Μουρτζούκου: Πήρε προθεσμία για να απολογηθεί για τον θάνατο του Παναγιωτάκη
10:33 ΗΠΑ: Η τελευταία φωτογραφία της 7χρονης πριν στραγγαλιστεί από οδηγό της FedΕx, που την είχε απαγάγει
10:29 Αχαΐα: Τρεις συλλήψεις για ναρκωτικά το τελευταίο 24ωρο σε Πάτρα και Αγιάλεια
10:22 Πάτρα: Στο πλευρό των εργαζομένων του ΚΟΙΣΠΕ «Φάρος» ο Χαράλαμπος Μπονάνος
10:21 Νταής στην Κρήτη ξυλοκόπησε και έστειλε στο νοσοκομείο την αδελφή του επειδή δεν του έδωσε χρήματα
10:15 Ανάμεσα στις Καλαμιές: Η σιωπή του βάλτου
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
