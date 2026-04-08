ΟΠΕΚΕΠΕ: Γιατί η κυβέρνηση ανεβάζει τους τόνους απέναντι στην Ευρωπαϊκή Εισαγγελία με καρφιά και αιχμές για τη δικογραφία

Είναι δεδομένο ότι μπορεί η κυβέρνηση επί της αρχής να δέχθηκε τον φάκελο της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας για τον ΟΠΕΚΕΠΕ σχεδόν αδιαμαρτύρητα και ο Κυριάκος Μητσοτάκης να συνέστησε στους εισαγγελείς να επιταχύνουν τις διαδικασίες, προκειμένου να μην μείνει σκιά στα ελεγχόμενα πολιτικά πρόσωπα, προοδευτικά όμως κυβερνητικά στελέχη ανεβάζουν τους τόνους είτε με ευθείες βολές είτε με αιχμές.

Με τη μεγαλύτερη ένταση τοποθετείται αυτές τις μέρες ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης, ο οποίος εμμέσως πλην σαφώς καταλογίζει πολιτικά ελατήρια στους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας. «Οι φάκελοι που έχουν έρθει στη Βουλή και για τους οποίους σήμερα γίνεται συζήτηση περί δεοντολογίας, είναι ανοησίες. Είναι ντροπή της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας που τις έστειλε. Όποιος δικηγόρος έχει δει αυτό τον φάκελο, κλαίει από τα γέλια», τόνισε μιλώντας στον ραδιοφωνικό σταθμό του ΣΚΑΪ. «Είναι ένας καινούριος θεσμός που θα φανεί στο χρόνο αν κάνει τη δουλειά του ή είναι παντελώς αχρείαστος. Αυτό το οποίο όμως κρίνει έναν θεσμό, είναι το πως οι εκπρόσωποί του αξιοποιούν την εξουσία που τους έχει δοθεί. Εάν οι εκπρόσωποι αυτού του θεσμού αντί να κάνουν τη δουλειά τους, που είναι να πολεμούν την απάτη, κάνουν πολιτικά παιχνίδια, τότε όχι δεν είναι άξιοι του θεσμού, αλλά θα πάρουν στο λαιμό τους και τον ίδιο τον θεσμό», προσέθεσε ο κ. Γεωργιάδης χωρίς να αφήνει πολλές αμφιβολίες για τη θέση του.

Χωρίς ευθεία επίθεση, αλλά με παραινέσεις έναντι της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας και ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης, ο οποίος κάλεσε τους εισαγγελείς να αποστούν από τη λογική της σαλαμοποίησης, υπό το πρίσμα και πληροφοριών για τρίτη δικογραφία που έρχεται σε μερικές εβδομάδες και θα περιλαμβάνει και άλλους νυν βουλευτές και πρώην υπουργούς της ΝΔ. «Ένας προβληματισμός είναι, για παράδειγμα ή τέλος πάντων ένα δίκαιο αίτημα —το ξαναλέω, στο πλαίσιο του ρόλου μας και απευθυνόμενοι στη Δικαιοσύνη που έχει και εκείνη τον δικό της ρόλο— όσο γίνεται, υποθέσεις οι οποίες έχουν ένα ενδιαφέρον για τα κοινά, δηλαδή άπτονται του ενδιαφέροντος του κόσμου γιατί αφορούν βουλευτές, να μην καθυστερούν. Για να έχει ο κόσμος καθαρή εικόνα», είπε ο κ. Μαρινάκης, ο οποίος κάλεσε παράλληλα να υπάρξει αυτοσυγκράτηση ως προς τις διαρροές δικογραφιών. «Δεν θεωρώ ότι είναι κανονικό πράγμα να διαβάζουμε για δικογραφίες πριν έρθουν», είπε ο κ. Μαρινάκης.

Τρίτη αιχμή από τον Γιώργο Φλωρίδη, ο οποίος μιλώντας στο Direct του protothema.gr απέφυγε να σχολιάσει τους χειρισμούς της Ευρωπαϊκής Εισαγγελίας, για να μην εκληφθεί ως παρέμβαση λόγω του ρόλου του. Είπε, όμως, ότι σε αυτή τη συγκυρία πολύ θα ήθελε να μην είναι υπουργός, προκειμένου να μπορεί να μιλήσει ελεύθερα.

Παρόμοια δυσφορία για τους χειρισμούς, αλλά και τη στοιχειοθέτηση της δικογραφίας, εκφράζουν και πολλοί από τους 11 βουλευτές, αλλά και οι κ.κ. Τάσος Χατζηβασιλειου και Μπάμπης Αθανασίου που είναι επίσης από χθες αντιμέτωποι με την άρση ασυλίας τους για τη δικογραφία που διαβιβάστηκε στη Βουλή αυτή τη φορά από την Εισαγγελία Πρωτοδικών.

