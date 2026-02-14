ΑΕ Γλαύκου Έσπερου: Δείπνο σε καλό κλίμα με πολλά χαμόγελα, ΦΩΤΟ

Σε 5+1 νίκες είναι το σερί που τρέχει η νεοφώτιστη στη National League 1, ΑΕ Γλαύκου Έσπερου με τη διοίκηση της ομάδας να παραθέτει δείπνο χθες (13/2/2026) στην ταβέρνα Βελούχι. Πολλά τα χαμόγελα για την πορεία της ‘Ενωσης και ακόμη περισσότερα αυτά που ειπώθηκαν για το μέλλον.

Αναλυτικά το σχετικό post, που ανέβηκε στα social media της Ένωσης:

«Τραπέζι στην εξοχική ταβέρνα Βελούχι παρέθεσε χθες η Διοίκηση της ΑΕ Γλαύκου Έσπερου ΑΟΠΑ Πάτρας, στην Ανδρική ομάδα της Ένωσης, που συνεχίζει αήττητη στο Β΄ Γύρο και δεν έχει αγώνα αυτό το Σάββατο, ενώ θα ταξιδέψει στη Λαμία το Σάββατο 21/2 για να φιλοξενηθεί από τον Έσπερο Λαμίας στο πλαίσιο της 20ης αγωνιστικής του Β΄ Ομίλου της NL1».

