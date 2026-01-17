ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο

Στήριξη στην ομάδα και Ράιαν Άλεν

ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο
17 Ιαν. 2026 16:12
Pelop News

Με τον επικίνδυνο Εσπερο Καλλιθέας του Δημήτρη Βεργίνη θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου στο «κλειστό» της στα Κρύα Ιτεών στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της National League 1.

Και για τους φίλους της Ενωσης και του μπάσκετ διπλός είναι ο λόγος για να πάνε στο γήπεδο. Πρώτον για να στηρίξουν την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη να φτάσει στη νίκη και δεύτερον για να δουν από κοντά αγωνιζόμενο τον Αμερικανό γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου Ράιαν Αλεν, που για πρώτη φορά θα παίξει στην Πάτρα.

Ο Αλεν πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις και είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά! Το γιατί θα το διαπιστώσετε εύκολα πηγαίνοντας σήμερα στο γήπεδο. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην Elite League, έχει τρομερή ευχέρια στο σκοράρισμα, είναι αριστερόχειρας, πηγαίνει προς το καλάθι και στην άμυνα είναι πάντα εκεί.

Τέτοιοι παίκτες κυριολεκτικά αναβαθμίζουν το πρωτάθλημα συνολικά και πλέον έχει προσδώσει άλλη δυναμική στην ΑΕ Γλαύκου Εσπερου.

ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ
Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου γνωστοποίησε ότι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12.00 θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της στα Κρύα Ιτεών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
16:48 Πωλείται για 6,3 εκατ. δολάρια το σπίτι που βρέθηκε νεκρός ο Τζιν Χάκμαν και η σύζυγός του, ΒΙΝΤΕΟ
16:36 Ντόναλντ Τραμπ: Κάλεσε τον Ερντογάν να γίνει ιδρυτικό μέλος του «Συμβουλίου Ειρήνης για την Γάζα»
16:24 «Υankees go home! Κάτω τα χέρια από τη Γροιλανδία», χιλιάδες διαδηλωτές στους δρόμους της Δανίας, ΒΙΝΤΕΟ
16:12 ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο
16:00 Αλέξης Τσίπρας από Θεσσαλονίκη: «Το ταξίδι ξανάρχισε» – Σήμα επανεκκίνησης και κάλεσμα στον προοδευτικό κόσμο
15:48 Κωνσταντινούπολη: 15χρονος μαχαίρωσε θανάσιμα 17χρονο έξω από καφετέρια – «Δεν είναι παιδιά, είναι εγκληματίες» λέει η μητέρα
15:36 Λονδίνο: Σοβαρά επεισόδια έξω από την πρεσβεία του Ιράν – 14 συλλήψεις και τραυματίες ΒΙΝΤΕΟ
15:24 Πενσιλβάνια: 11χρονος κατηγορείται ότι σκότωσε τον πατέρα του επειδή του πήρε το Nintendo Switch
15:22 Μνημόνιο Συνεργασίας υπέγραψε ο Σύλλογος Αρκάδων Πάτρας με την ΜΕΡΙΜΝΑ
15:12 Η χώρα μπαίνει σε χειμωνιάτικη δοκιμασία – Κρύο, άνεμοι και χιόνια στο προσκήνιο, τι λένε μετεωρολόγοι
15:00 Πάτρα: Κλειστά καταστήματα μετατρέπονται σε φοιτητικές κατοικίες – Η «Golden Visa» δίνει νέα ζωή σε ακίνητα
14:59 Πατρινό Καρναβάλι 2026: Παραδόθηκε το Λάβαρο – Η πόλη μπήκε επίσημα σε καρναβαλικούς ρυθμούς
14:48 ΔΗΠΕΘΕ Πάτρας: Αιχμές της Μαριάνας Σταματιάδου για αποκλεισμούς και αποφάσεις χωρίς Διοικητικό Συμβούλιο
14:36 Θεσσαλονίκη: Ένταση και συλλήψεις έξω από το Ολύμπιον πριν την παρουσίαση του βιβλίου Τσίπρα
14:24 Ηράκλειο Κρήτης: Ζωντανός αλλά εξαντλημένος εντοπίστηκε ο 70χρονος με Silver Alert
14:19 Ηράκλειο: Με μαντολίνα και λαούτα το τελευταίο «αντίο» στον Γιάννη Ξυλούρη (Ψαρογιάννη) ΦΩΤΟ
14:12 Ιράν: Ο Χαμενεΐ δείχνει Τραμπ για το αίμα των διαδηλώσεων – Πάνω από 3.000 νεκροί
14:00 Μητσοτάκης από το Μαρούσι: «Πρόσω ολοταχώς στις μεταρρυθμίσεις» – Στόχος νέα νίκη την άνοιξη του 2027
13:36 Μαρία Σάκκαρη: Το καλοκαίρι του 2027 ο γάμος με τον Κωνσταντίνο Μητσοτάκη – «Με ωθεί να συνεχίσω τα όνειρά μου»
13:24 Πέθανε ο Νίκος Στασινόπουλος – Η σιωπηλή δύναμη πίσω από τη Βιοχάλκο και ένα κεφάλαιο της ελληνικής βιομηχανίας
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 17-18/01/2026
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ