ΑΕ Γλαύκου Έσπερου-Έσπερος Καλλιθέας: Ο διπλός λόγος για να πάτε στο γήπεδο

Με τον επικίνδυνο Εσπερο Καλλιθέας του Δημήτρη Βεργίνη θα παίξει σήμερα στις 17.00 η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου στο «κλειστό» της στα Κρύα Ιτεών στο πλαίσιο της 15ης αγωνιστικής της National League 1.

Και για τους φίλους της Ενωσης και του μπάσκετ διπλός είναι ο λόγος για να πάνε στο γήπεδο. Πρώτον για να στηρίξουν την ομάδα του Κώστα Ρουμελιώτη να φτάσει στη νίκη και δεύτερον για να δουν από κοντά αγωνιζόμενο τον Αμερικανό γκαρντ της ΑΕ Γλαύκου Εσπερου Ράιαν Αλεν, που για πρώτη φορά θα παίξει στην Πάτρα.

Ο Αλεν πραγματοποιεί εντυπωσιακές εμφανίσεις και είναι παίκτης που κάνει τη διαφορά! Το γιατί θα το διαπιστώσετε εύκολα πηγαίνοντας σήμερα στο γήπεδο. Μέχρι πέρυσι αγωνιζόταν στην Elite League, έχει τρομερή ευχέρια στο σκοράρισμα, είναι αριστερόχειρας, πηγαίνει προς το καλάθι και στην άμυνα είναι πάντα εκεί.

Τέτοιοι παίκτες κυριολεκτικά αναβαθμίζουν το πρωτάθλημα συνολικά και πλέον έχει προσδώσει άλλη δυναμική στην ΑΕ Γλαύκου Εσπερου.

ΚΟΒΕΙ ΤΗΝ ΠΙΤΑ ΤΗΣ

Η ΑΕ Γλαύκου Εσπερου γνωστοποίησε ότι την Κυριακή 25 Ιανουαρίου στις 12.00 θα κόψει την πρωτοχρονιάτικη πίτα της. Η εκδήλωση θα φιλοξενηθεί στις ανακαινισμένες εγκαταστάσεις της στα Κρύα Ιτεών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



