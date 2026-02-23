ΑΕΚ: Ακρωτηριασμός οπαδού από φωτοβολίδα έξω από την Allwyn Arena πριν το ματς με Λεβαδειακό

Σοβαρά τραυματίστηκε 23χρονος οπαδός της ΑΕΚ έξω από την Allwyn Arena, όταν προσπάθησε να ανάψει φωτοβολίδα πριν από τον αγώνα της ομάδας με τον Λεβαδειακό για την 22η αγωνιστική της Super League, ο οποίος διεξήχθη κεκλεισμένων των θυρών.

Παρά την απουσία θεατών στο γήπεδο, φίλοι της ομάδας είχαν συγκεντρωθεί στην πλατεία του Αετού, στον περιβάλλοντα χώρο του σταδίου, προκειμένου να βρεθούν κοντά στην ομάδα τους κατά τη διάρκεια της αναμέτρησης.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 23χρονος τραυματίστηκε σοβαρά κατά την ενεργοποίηση φωτοβολίδας, με αποτέλεσμα να υποστεί ακρωτηριασμό δαχτύλου στο χέρι. Άμεσα κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο τον μετέφερε στο νοσοκομείο «Γεννηματάς», όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες.

Οι συνθήκες του περιστατικού εξετάζονται, ενώ το συμβάν έρχεται να υπενθυμίσει τους κινδύνους που συνδέονται με τη χρήση φωτοβολίδων και άλλων πυροτεχνημάτων σε αθλητικούς χώρους ή συγκεντρώσεις φιλάθλων.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



