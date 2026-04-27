ΑΕΚ: Προς ανανέωση για ακόμα έναν χρόνο ο Βίντα

Η ΑΕΚ και ο Ντομαγκόι Βίντα θα συνεχίσουν μαζί, καθώς οι δύο πλευρές ήρθαν σε οριστική συμφωνία για την ανανέωση της συνεργασίας τους για ακόμα έναν χρόνο.

Ο Κροάτης κεντρικός αμυντικός θα παραμείνει κάτοικος Νέας Φιλαδέλφειας, με το μόνο που εκκρεμεί πλέον να είναι οι ανακοινώσεις από την πλευρά της ΠΑΕ.

Η επέκταση της συνεργασίας τους είχε συμφωνηθεί εδώ και καιρό, με την Ένωση να διατηρεί στο ρόστερ της μια ηγετική φυσιογνωμία, που έχει διαγράψει τη δική του πορεία στον Δικέφαλο.

Ο 36χρονος στόπερ εντάχθηκε στο δυναμικό των Κιτρινόμαυρων το 2022 και έκτοτε έχει πραγματοποίησει 122 εμφανίσεις με την ομάδα της Νέας Φιλαδέλφειας, με αποκορύφωμα το νταμπλ του 2023.

Πηγή: Gazzetta.gr

