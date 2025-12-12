ΑΕΚ: Το γκολ του Μαρίν κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής στο Conference League

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά

ΑΕΚ: Το γκολ του Μαρίν κορυφαίο της 5ης αγωνιστικής στο Conference League
12 Δεκ. 2025 19:51
Pelop News

Το τρομερό γκολ, που σημείωσε με απευθείας εκτέλεση φάουλ του Ραζβάν Μαρίν, στη (1-2) της ΑΕΚ επί της Σαμσουνσπόρ στην Τουρκία για την 5η αγωνιστική League phase του Conference League, αυτό με το οποίο η ελληνική ομάδα ισοφάρισε (52′ για το 1-1), αναδείχθηκε κορυφαίο γκολ ανάμεσα στα 42 που σημειώθηκαν στις 18 αναμετρήσεις.

Τσιτσιπάς: Δεν καταθέτει δίπλωμα, ζήτησε προθεσμία για να αποδείξει ότι δεν οδηγούσε αυτός με 213 χλμ. στην Αττική Οδό

«Έχουμε πολύ καλούς παίκτες στις στατικές φάσεις. Έχουμε παίκτες με ποιότητα. Πήρα σήμερα εγώ την ευθύνη, το πίστευα, είμαι χαρούμενος που σκόραρα. Ίσως σε άλλη στιγμή, ο Κοϊτά ή ο Μάνταλος να σκοράρει από στατική φάση. Σήμερα ήμουν εγώ», δήλωσε για το υπέροχο γκολ του ο Ρουμάνος άσος της ΑΕΚ.

Να σημειωθεί ότι ανάμεσα στα τέσσερα υποψήφια, ήταν και εκείνο του Κοϊτά της ΑΕΚ στο ίδιο παιχνίδι.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
23:57 «Θα μιλήσω μαζί του, δεν έχω λόγους να μην τον θέλω να παραμείνει», ο Σλοτ για Σαλάχ
23:21 «Δεν με ενόχλησε» ο Τερλέγκας για τον χαρακτηρισμό «σκυλάς»
23:11 Αίγιο: Βάναυση επίθεση σε γιατρό στο νοσοκομείο της πόλης
22:55  Εκτοξεύτηκε η αξία του Μουζακίτη στο χρηματιστήριο του ποδοσφαίρου, στη 2η θέση ο Κωνσταντέλιας
22:45 Ελληνικές προσωπικότητες της Ναυτιλίας στο Top 100 της Lloyd’s List
22:35 Κολομβία: Απαγόρευση κυκλοφορίας σε περιοχές που ελέγχουν ανακοίνωσαν αντάρτες του ELN
22:35 Πάτρα: Πήρε φωτιά ο καστανάς! ΦΩΤΟ
22:25 Πιερρακάκης: Τα συγχαρητήρια και οι αγκαλιές για την προεδρία του Eurogroup
22:15 Τέξας: Δολοφονικό αμόκ 15χρονου, τον χώρισε η φίλη του και σκότωσε τη μητέρα και τα αδέλφια της!
22:05 Η μεγάλη κλήρωση του Eurojackpot για τα 17 εκατ. ευρώ!
21:55 «Οι φασίστες δεν έχουν θέση στην Πάτρα, στα σχολεία και στις γειτονιές της»
21:44 Ξεκάθαρη η Ζουγανέλη, μπράβο της! «Ακόμα και 0,1 πάνω από το όριο είναι πάνω από το όριο. Νόμος είναι Νόμος και ισχύει για όλους»
21:35 Πύργος: Πορεία αγροτών με τρακτέρ στο κέντρο της πόλης! ΦΩΤΟ
21:29 Κακοκαιρία Byron: Χτύπησε τη Γάζα, τουλάχιστον 14 οι νεκροί, πολλά τα κατεστραμμένα σπίτια
21:17 Η Ελεωνόρα Ζουγανέλη οδηγούσε το μηχανάκι της υπό την επήρεια αλκοόλ
21:08 Το Facebook είναι το μεγάλο ψηφιακό καφενείο των 7,3 εκατ. Ελλήνων!
20:58 Ευρωπαϊκή Ένωση: Παγώνει τα ρωσικά περιουσιακά στοιχεία για βοήθεια στην Ουκρανία
20:47 Πάτρα: Το άναμμα του Χριστουγεννιάτικου δέντρου με ενθουσιασμό και χαμόγελα ΦΩΤΟ
20:35 Πάτρα: Δεκάδες ταξί στην Εγλυκάδα για συμπαράσταση στους αγρότες
20:25 ΟΠΕΚΕΠΕ: Πώς λειτουργούσε το κύκλωμα, οι ρόλοι Χιλετζάκη και Λαμπράκη, οι κουμπαριές και οι παράνομες επιδοτήσεις περίπου 1,7 εκατ. ευρώ
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ