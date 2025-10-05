Αεροδιακομιδή βρέφους από τη Μυτιλήνη: Έπεσε πάνω του καυτό τσάι

Η προανάκριση για τις συνθήκες του συμβάντος διεξάγεται από το Κεντρικό Λιμεναρχείο Μυτιλήνης.

βρέφος
05 Οκτ. 2025 18:20
Pelop News

Με αεροδιακομιδή μεταφέρθηκε από χθες Σάββατο (04/10) και εξακολουθεί να νοσηλεύεται, βρέφος που τραυματίστηκε σοβαρά, όταν έπεσε πάνω του καυτό ρόφημα από δίσκο εργαζόμενης σε κατάστημα στο λιμάνι της Μυτιλήνης, όπου βρισκόταν με τους γονείς του.

Η νεαρή γυναίκα, κατά τη διάρκεια της εργασίας της, φέρεται να έχυσε κατά λάθος ζεστό ρόφημα πάνω στο βρέφος, το οποίο βρισκόταν σε καρότσι.

Το μωρό διακομίστηκε αρχικά στο νοσοκομείο Μυτιλήνης, όπου του παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες. Κρίθηκε, ωστόσο, ότι απαιτείτο εξειδικευμένη ιατρική φροντίδα. Λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, το βρέφος ακολούθως μεταφέρθηκε αεροπορικώς σε νοσοκομείο των Αθηνών, όπου συνεχίζει να λαμβάνει εξειδικευμένη περίθαλψη. Οι θεράποντες ιατροί αξιολογούν την κατάσταση της υγείας του και παρακολουθούν την εξέλιξη της ανάρρωσής του.

Η εργαζόμενη αρχικά συνελήφθη, αλλά στη συνέχεια αποφυλακίστηκε με εντολή εισαγγελέα. Η 20χρονη αντιμετωπίζει κατηγορίες για παράβαση του άρθρου 314 του Ποινικού Κώδικα, που αφορά «Σωματική βλάβη από αμέλεια».

