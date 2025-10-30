Συντήρηση και αναβάθμιση για το αεροδρόμιο Αράξου
Επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις απο κλιμάκιο της ΥΠΑ
Σε φάση ουσιαστικής αναβάθμισης εισέρχεται το Κρατικό Αεροδρόμιο Αράξου, καθώς η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) προχωρά επιτέλους σε σειρά παρεμβάσεων που θα βελτιώσουν την καθημερινή λειτουργία και την εμπειρία των ταξιδιωτών. Η έναρξη των εργασιών επισφραγίστηκε με την πρόσφατη επίσκεψη του υποδιοικητή Διαχείρισης Αερολιμένων, Αλέξανδρου Καρύδη, ο οποίος πραγματοποίησε επιθεώρηση στις εγκαταστάσεις του Αράξου και της Νέας Αγχιάλου, συνοδευόμενος από κλιμάκιο της ΥΠΑ.
Στο πλαίσιο της επίσκεψης, ο κ. Καρύδης είχε διαδοχικές συσκέψεις με την αερολιμενάρχη Αράξου, Ελένη Γιαννάκη, καθώς και με το προσωπικό του αεροδρομίου, όπου εξετάστηκε η πρόοδος των εργασιών σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα.
Οπως επισημαίνεται, έχουν ήδη ολοκληρωθεί σημαντικές παρεμβάσεις, όπως, αποψίλωση όλων των εκτάσεων του αερολιμένα, αποκατάσταση καθίζησης στο χώρο στάθμευσης, αποκατάσταση βλαβών στο δίκτυο διαχείρισης λυμάτων, υλοποίηση απεντόμωσης και μυοκτονίας, καθώς και η αποστολή και παραλαβή φαρμακευτικού υλικού.
Παράλληλα, βρίσκονται σε εξέλιξη κρίσιμες εργασίες που αφορούν την αναβάθμιση του ηλεκτρολογικού εξοπλισμού, την ανακαίνιση των WC, τη στεγανοποίηση των κτιρίων, την ενίσχυση της πυροπροστασίας, την περίφραξη του αεροδρομίου και την εγκατάσταση συστήματος BMS (Building Management Systems). Επίσης, προχωρά η αναβάθμιση των μεταφορικών ταινιών αποσκευών, με στόχο την ταχύτερη και ασφαλέστερη εξυπηρέτηση των επιβατών.
Κατά τη διάρκεια της επίσκεψης, πραγματοποιήθηκε και σύσκεψη με τους διοικητές των 116 και 111 Πτερύγων Μάχης (Αράξου και Νέας Αγχιάλου), προκειμένου να συζητηθούν θέματα συνεργασίας σε επιχειρησιακό επίπεδο και ζητήματα ασφάλειας.
Η Διοίκηση της ΥΠΑ υπογραμμίζει ότι οι επισκέψεις και οι επιθεωρήσεις στους περιφερειακούς αερολιμένες αποτελούν μέρος ενός ευρύτερου σχεδίου εκσυγχρονισμού των αεροδρομίων της χώρας. Στόχος είναι η διασφάλιση υψηλής ποιότητας υπηρεσιών, η ενίσχυση της ασφάλειας των επιβατών και η ανάδειξη του Αράξου ως μιας αξιόπιστης και σύγχρονης πύλης αερομεταφορών για τη Δυτική Ελλάδα.
ΓΕΜΑΤΗ Η ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΠΤΗΣΗ
Στο μεταξύ, η τελευταία πτήση για την καλοκαιρινή σεζόν έγινε χθες στο αεροδρόμιο Αράξου και έπεσε η αυλαία της καλοκαιρινής σεζόν. Συγκεκριμένα, έγινε η τελευταία πτήση με το δρομολόγιο Αραξος – Λιλ από τη Volotea, η οποία σύμφωνα με πληροφορίες ήταν γεμάτη και μετέφερε συνολικά 169 επιβάτες στον προορισμό τους. Σύντομα θα γίνει και ο απολογισμός από το αεροδρόμιο για τη σεζόν και παρότι δεν κατέρριψε το ρεκόρ του 2018 -τότε είχαν μετακινηθεί 188.000 επιβάτες- μετακίνησε περίπου 175.000-180.000 επιβάτες σημειώνοντας αύξηση που κυμάνθηκε στο 15% σε σχέση με πέρυσι.
