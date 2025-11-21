«Αερομαχίες» μεταξύ Αραξου – Καλαμάτας: Δύο επιχειρηματικοί όμιλοι και δύο αεροδρόμια αλλάζουν τον τουριστικό χάρτη

Μια ενδιαφέρουσα, αλλά απολύτως υπαρκτή «αναμέτρηση» εξελίσσεται τα τελευταία χρόνια στη Δυτική Πελοπόννησο, με σημείο αναφοράς τα δύο αεροδρόμια που επιχειρούν να ενισχύσουν τον ρόλο τους στον τουριστικό χάρτη: τον Αραξο και την Καλαμάτα.

Στο επίκεντρο βρίσκονται δύο σημαντικοί επιχειρηματικοί παράγοντες της χώρας, ο Αλέξανδρος Αγγελόπουλος της Aldemar Resorts και ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος του Costa Navarino, οι οποίοι, μέσα από διαφορετικές στρατηγικές, επιδιώκουν την αναβάθμιση των πυλών εισόδου που εξυπηρετούν τις δραστηριότητές τους.

Ο κ. Αγγελόπουλος, με ισχυρή παρουσία στην Ηλεία, έχει ταχθεί με συνέπεια υπέρ της ενίσχυσης του αεροδρομίου του Αράξου, θεωρώντας ότι μπορεί να λειτουργήσει ως βασικός μοχλός ανάπτυξης για ολόκληρη τη Δυτική Ελλάδα. Στο πλαίσιο αυτό εντάσσεται και η πρόσφατη φιλοξενία του πολυήμερου συνεδρίου της Hays Travel, του μεγαλύτερου ανεξάρτητου ταξιδιωτικού οργανισμού της Βρετανίας, στο Aldemar Olympian Village. Περισσότεροι από 1.000 ταξιδιωτικοί πράκτορες επισκέφθηκαν την περιοχή, γεγονός που -όπως επισημαίνουν στελέχη του τουριστικού κλάδου- ενισχύει το διεθνές προφίλ τόσο της Ηλείας όσο και του Αραξου.

Η διοργάνωση πραγματοποιήθηκε με τη στήριξη του Ελληνικού Οργανισμού Τουρισμού και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, στο πλαίσιο πρωτοβουλιών για μεγαλύτερη παρουσία της περιοχής στη βρετανική αγορά. Ο κ. Αγγελόπουλος τόνισε ότι οι νέοι οδικοί άξονες και οι προοπτικές αναβάθμισης του Αραξου μπορούν να διαμορφώσουν νέα δεδομένα για τον τουρισμό, υπογραμμίζοντας την αξία της συνεργασίας μεταξύ ιδιωτικού και δημόσιου τομέα.

Στον αντίποδα, ο Αχιλλέας Κωνσταντακόπουλος στηρίζει σταθερά το αεροδρόμιο της Καλαμάτας, το οποίο βρίσκεται πλέον σε τροχιά σημαντικών επενδύσεων μέσω του σχήματος που έχει αναλάβει τη διαχείρισή του (Fraport – Ομιλος Κοπελούζου – Costa Navarino). Στόχος είναι η αναβάθμιση των υποδομών και η αύξηση της χωρητικότητας, ώστε η Μεσσηνία να ανταποκριθεί στη διαρκώς αυξανόμενη τουριστική ζήτηση.

Η συζήτηση γύρω από τα δύο αεροδρόμια αναμένεται να ενταθεί τους επόμενους μήνες, καθώς ο Αραξος ανήκει στη λίστα των 22 περιφερειακών αεροδρομίων για τα οποία εκκρεμεί προκήρυξη παραχώρησης. Δεν είναι λίγοι όσοι εκτιμούν ότι ο όμιλος Aldemar θα μπορούσε να εξετάσει έναν πιθανό ρόλο στη μελλοντική διαχείρισή του. Μέχρι τότε, η «μάχη» Αραξου – Καλαμάτας συνεχίζεται, αντανακλώντας τις διαφορετικές στρατηγικές ανάπτυξης που διαμορφώνουν το τουριστικό αύριο της Πελοποννήσου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



