Aφαίρεση διπλώματος για 7 χρόνια και 2.000 ευρώ πρόστιμο σε οδηγό
Ήταν μεθυσμένος για δεύτερη φορά
Στην Κέρκυρα οι Αρχές προχώρησαν στη σύλληψη ενός 50χρονου που οδηγούσε δίκυκλη μοτοσυκλέτα του υπό την επήρεια μέθης.
Ο συλληφθείς οδηγήθηκε στον Εισαγγελέα Πλημμελειοδικών Κέρκυρας, ενώ του επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο ύψους 2.000 ευρώ και αφαιρέθηκε η άδεια ικανότητας οδήγησής του για 7 έτη, λόγω υποτροπής στην ίδια παράβαση.
Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη
Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.
Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News