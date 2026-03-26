Επίθεση με τσεκούρι σε αστυνομικό: Συνελήφθη ο δράστης

Το περιστατικό έγινε όταν από την ΕΛΑΣ επιχείρησαν να εκτελέσουν διαταγή για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο

26 Μαρ. 2026 20:12
Pelop News

Εντοπίστηκε και συνελήφθη ο 35χρονος που σήμερα (26/3/2026) επιτέθηκε με τσεκούρι σε αστυνομικό στην περιοχή των Αμπελοκήπων.

Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 35χρονος εντοπίστηκε στην περιοχή Ελληνορώσων. Το περιστατικό έγινε όταν αστυνομικοί επιχείρησαν να εκτελέσουν διαταγή για ακούσια νοσηλεία σε ψυχιατρείο.

Οι αστυνομικοί προσπάθησαν να εφαρμόσουν τη διαταγή για τον 35χρονο που επιτέθηκε με τσεκούρι.

Αποτέλεσμα της επίθεσης ήταν ένας από τους αστυνομικούς να τραυματιστεί ελαφρά και να μεταφερθεί για τις πρώτες βοήθειες στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο.

