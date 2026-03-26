Γιος δημοσιογράφου επιτέθηκε με τσεκούρι και τραυμάτισε αστυνομικό!

Τρομακτική επίθεση με το τσεκούρι σε αστυνομικό, έγινε σήμερα (26/3/26) στους Αμπελόκηπους, όταν το θύμα, πήγε στο σπίτι 35χρονου για να τον οδηγήσει σε ψυχιατρική κλινική με εισαγγελική εντολή.

Τότε, ο 35χρονος από τους Αμπελόκηπους, που είναι ψυχικά ασθενής και γιος δημοσιογράφου, άρπαξε ένα τσεκούρι και τραυμάτισε στο κεφάλι τον αστυνομικό, ευτυχώς ελαφρά, ωστόσο χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες. Όσο για το δράστη της επίθεσης, εξαφανίστηκε και ακόμη αναζητείται…

«Ο άντρας ξέραμε ότι έχει προβλήματα ψυχολογικά. Βγήκε χωρίς μπλούζα, επιτέθηκε στον αστυνομικό και ξεκίνησε να τρέχει. Είδα τον αστυνομικό κάτω χτυπημένο. Λίγο πιο κάτω έχει σχολείο», περιγράφει κάτοικος της περιοχής στο newsit.gr.

Άλλη μαρτυρία, αναφέρει για το σημερινό περιστατικό:

«Η ώρα ήταν περίπου 9:30 και μιλούσα με έναν φίλο. Εγώ είδα τον 35χρονο να είναι χωρίς μπλούζα και να έχει ένα τσεκούρι. Ξανά κοίταξα γιατί λέω αποκλείεται. Έκανε ότι το έβαλε μέσα και συνέχισε να περπατάει. Μέτα από λίγη ώρα ακούσαμε τι έγινε και κατάλαβα ότι ήταν αυτός. Φατσικά τον ξέραμε από την γειτονιά, έκανε φασαρίες».

«Μας εκφόβιζε»

Μία γειτόνισσα του δράστη αποκάλυψε τα όσα ζούσε στην πολυκατοικία της με τον 35χρονο. Μίλησε για έναν άνθρωπο που είχε εμμονή μαζί της, την παρακολουθούσε ενώ δεν έχανε την ευκαιρία να «στριμώχνει» τις κόρες της σε γωνίες ζητώντας να μάθει πληροφορίες για εκείνη.

«Ενοχλούσε και εμένα και τα παιδιά μου, προσπαθούσε με κάθε τρόπο να με φοβίζει. Του έλεγα “τι θες από εμένα” και μου απαντούσε “θέλω να σε προστατεύσω”. Έχω καλέσει άπειρες φορές την αστυνομία. Στρίμωξε την 13χρονη κόρη μου σε μία γωνία και την ρωτούσε για εμένα. Είχε τρομάξει και την μικρή μου κόρη. Όταν έμαθε για την επίθεση στον αστυνομικό μου είπε πως δεν θα βγει από το σπίτι μέχρι να τον συλλάβουν. Όλοι τον φοβούνται», αποκάλυψε.

Σχετικά με την σημερινή επίθεση με το τσεκούρι, η γυναίκα είπε ότι κατάλαβε ότι κάτι έχει γίνει όταν άκουσε φωνές και μετά είδε τον αστυνομικό με αίματα στον δρόμο.

