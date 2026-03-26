Λήμνος: Άνδρας ανασύρθηκε χωρίς τις αισθήσεις του από το λιμάνι
Μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Μύρινας
Στη Λήμνο χωρίς αισθήσεις ανασύρθηκε άνδρας στο λιμάνι του Μούδρου, όταν το αυτοκίνητό του για άγνωστη προς το παρόν αιτία έπεσε στη θάλασσα.
Τον άνδρα εντόπισαν και ανέσυραν δυνάμεις του Λιμενικού.
Στη συνέχεια, ο άνδρας μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ στο νοσοκομείο της Μύρινας.
