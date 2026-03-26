Εθνικός Οργανισμός Δημόσιας Υγείας: Σε πτωτική πορεία τα κρούσματα, μία απώλεια από Covid και 5 από γρίπη

Ευτυχώς σε χαμηλά επίπεδα παραμένει η δραστηριότητα του κορωνοϊού στη χώρα, με 75 εισαγωγές και έναν θάνατο την τελευταία εβδομάδα, ενώ την ίδια ώρα καταγράφεται πτωτική τάση για τη γρίπη και τον αναπνευστικό συγκυτιακό ιό (RSV), σύμφωνα με την τελευταία επιδημιολογική έκθεση του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Ειδικότερα, την εβδομάδα 12/2026 (16-22 Μαρτίου) καταγράφηκαν 75 εισαγωγές ασθενών με Covid-19, χωρίς ουσιαστική μεταβολή σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ δεν σημειώθηκαν νέες διασωληνώσεις και καταγράφηκε ένας θάνατος. Η θετικότητα του ιού παραμένει χαμηλή, με ποσοστό 2,5% στο σύνολο των διαγνωστικών ελέγχων, ενώ και το ιικό φορτίο στα αστικά λύματα εμφανίζει σταθερή εικόνα, χωρίς σημαντικές αυξομειώσεις.

Υποχωρεί η γρίπη

Σε πτωτική πορεία κινείται η δραστηριότητα της γρίπης, με τη θετικότητα στην κοινότητα να βρίσκεται κάτω από το επιδημικό όριο του 10%, γεγονός που υποδηλώνει περιορισμό της εποχικής δραστηριότητας. Οι εισαγωγές ασθενών με γρίπη μειώθηκαν σε 83 από 97 την προηγούμενη εβδομάδα, ενώ καταγράφηκαν δύο νέα σοβαρά περιστατικά με νοσηλεία σε ΜΕΘ και πέντε θάνατοι. Συνολικά, από την έναρξη της περιόδου επιτήρησης έχουν καταγραφεί 158 σοβαρά κρούσματα και 80 θάνατοι από εργαστηριακά επιβεβαιωμένη γρίπη.

Η εικόνα για τον RSV

Αντίστοιχα, ο αναπνευστικός συγκυτιακός ιός (RSV) εμφανίζει μείωση στη θετικότητα στην κοινότητα, αν και στα νοσοκομεία καταγράφονται μικρές αυξομειώσεις.

Ο ΕΟΔΥ επισημαίνει ότι, παρά τη συνολική βελτίωση της εικόνας, τόσο η γρίπη όσο και η Covid-19 εξακολουθούν να σχετίζονται με σοβαρά περιστατικά και θανάτους, ιδίως σε ευάλωτες ομάδες. Για τον λόγο αυτό, συστήνεται ο εμβολιασμός των ατόμων που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, όπως οι ηλικιωμένοι και όσοι έχουν υποκείμενα νοσήματα.

