Άφαντος ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ – Αναφορές για τραυματισμό και πλήρη απομόνωση

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, φέρεται να είναι τραυματισμένος, απομονωμένος και να μην ανταποκρίνεται στα μηνύματα που του μεταφέρονται, σύμφωνα με όσα ανέφεραν Αμερικανοί και Ισραηλινοί αξιωματούχοι ασφαλείας στην Washington Post.

Οι ίδιες πληροφορίες εντείνουν την αβεβαιότητα γύρω από την κατάσταση του νέου ηγέτη, ο οποίος παραμένει εκτός δημόσιας εικόνας από τότε που διαδέχθηκε τον πατέρα του μετά τη δολοφονία του. Παράλληλα, σύμφωνα με ισραηλινές εκτιμήσεις, οι Φρουροί της Επανάστασης και κύκλοι του ιρανικού κλήρου εμφανίζονται να ενισχύουν τον έλεγχό τους στο εσωτερικό της χώρας.

صحيفة واشنطن بوست: #المرشد_الإيراني #مجتبى_خامنئي مصا.ب ومعز.ول ولا يرد على الرسائل الموجهة إليه. The Washington Post: Iranian Leader Mojtaba Khamenei is injured, isolated, and does not respond to messages addressed to him. pic.twitter.com/Y5KPwv6qeP — جريدة الندى نيوز (@AlndyNywz49299) March 23, 2026

Έρευνες από δυτικές υπηρεσίες πληροφοριών

Την ίδια ώρα, η Axios μετέδωσε το Σάββατο 21 Μαρτίου ότι η CIA, η Μοσάντ και άλλες υπηρεσίες πληροφοριών επιχειρούν να εντοπίσουν ίχνη του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, καθώς εξακολουθεί να αγνοείται η ακριβής του κατάσταση. Σύμφωνα με το δημοσίευμα, δεν υπάρχει σαφής εικόνα για το κατά πόσο είναι σε θέση να ασκεί ουσιαστικά τα καθήκοντά του, αν και οι διαθέσιμες εκτιμήσεις συγκλίνουν στο ότι παραμένει εν ζωή.

Το μυστήριο γύρω από τον νέο Ανώτατο Ηγέτη έχει ενισχυθεί ακόμη περισσότερο από το γεγονός ότι δεν έχει υπάρξει δημόσια εμφάνιση ή ξεκάθαρη απόδειξη της φυσικής του παρουσίας μετά την ανάληψη της ηγεσίας. Το Reuters είχε επίσης μεταδώσει τις προηγούμενες ημέρες ότι υπήρχαν αντικρουόμενες αναφορές για την υγεία του, ενώ Αμερικανοί αξιωματούχοι είχαν αφήσει ανοικτό ακόμη και το ερώτημα αν είναι σε θέση να κυβερνά αποτελεσματικά.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



