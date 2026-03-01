Αφγανιστάν: Απίστευτος νόμος για τις γυναίκες, αρκεί να μην… σπάνε οστά!

Ο υπεύθυνος του ΟΗΕ δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι ο νέος νόμος «νομιμοποιεί τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών», κάνοντας λόγο για ένα σύστημα διαχωρισμού που «θυμίζει απαρτχάιντ φύλου».

01 Μαρ. 2026 21:55
Pelop News

Αδιανόητος νόμος των Ταλιμπάν έχει τεθεί σε ισχύ στο Αφγανιστάν και έχει προκαλέσει έντονες διεθνείς αντιδράσεις καθώς νομιμοποιεί μεταξύ άλλων την ενδοοικογενειακή βία.

Σύμφωνα με οργανώσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων, ο νόμος της κυβέρνησης των Ταλιμπάν στο Αφγανιστάν προβλέπει τη θανατική ποινή για τις λεγόμενες «παρά φύσιν» σεξουαλικές σχέσεις, ενώ επιτρέπει σε συζύγους να ασκούν σωματική βία κατά των γυναικών τους υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις.

Το κείμενο του νόμου, που τέθηκε σε εφαρμογή τον προηγούμενο μήνα, δημοσιοποιήθηκε πρόσφατα από την οργάνωση Rawadari στην παστούν γλώσσα.

Η αγγλική μετάφραση έγινε από τον ανεξάρτητο μη κερδοσκοπικό οργανισμό Afghanistan Analysts Network.

Σύμφωνα με τη μετάφραση, σε περίπτωση που ένας σύζυγος προκαλέσει σοβαρό τραυματισμό ,όπως κάταγμα ή ανοιχτή πληγή και η σύζυγος προσφύγει στη Δικαιοσύνη, ο δράστης μπορεί να καταδικαστεί σε ποινή φυλάκισης 15 ημερών.

Επίσης για την διοργάνωση ή για την επιβολή αγώνων μεταξύ ζώων (σκυλομαχίες ή κοκορομαχίες που είναι διαδεδομένες στην περιοχή )προβλέπεται ποινή έως πέντε μηνών φυλάκισης.

Παράλληλα, ο νόμος φέρεται να δίνει τη δυνατότητα σε πατέρες να τιμωρούν τα παιδιά τους για θρησκευτικές παραλείψεις, ενώ προβλέπει διοικητικές κυρώσεις για εκπαιδευτικούς που προκαλούν σοβαρό τραυματισμό σε μαθητές.

Διεθνής κατακραυγή

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, δήλωσε στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων του ΟΗΕ ότι ο νέος νόμος «νομιμοποιεί τη βία κατά των γυναικών και των παιδιών», κάνοντας λόγο για ένα σύστημα διαχωρισμού που «θυμίζει απαρτχάιντ φύλου».

Την ίδια ώρα, η UNICEF έχει επισημάνει ότι περισσότερα από δύο εκατομμύρια κορίτσια παραμένουν εκτός δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας εκπαίδευσης, μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021.

Περιορισμοί και θανατική ποινή

Στο σημερινό Αφγανιστάν, οι γυναίκες αντιμετωπίζουν αυστηρούς περιορισμούς στην εκπαίδευση, την εργασία και την ελεύθερη μετακίνηση, ενώ η μαρτυρία τους στα δικαστήρια έχει μικρότερη βαρύτητα από εκείνη των ανδρών.

Η θανατική ποινή επιβάλλεται για ένα ευρύ φάσμα αδικημάτων, που περιλαμβάνει – σύμφωνα με τις ίδιες πηγές – την ομοφυλοφιλία, τη «βλασφημία» και άλλες πράξεις που θεωρούνται αντίθετες με τη Σαρία.

Οργανώσεις δικαιωμάτων προειδοποιούν ότι η νέα νομοθεσία ενδέχεται να εντείνει το κλίμα φόβου και ατιμωρησίας, αποτρέποντας τα θύματα βίας από το να προσφύγουν στη Δικαιοσύνη.

 

 

 

