Αφγανιστάν: Εκρήξεις στην Τζαλαλαμπάντ, καταρρίφθηκε πακιστανικό μαχητικό – Κλιμακώνεται η ένταση με το Ισλαμαμπάντ

Νέα επεισόδια σημειώθηκαν το πρωί του Σαββάτου στην Τζαλαλαμπάντ, πρωτεύουσα της επαρχίας Νανγκαρχάρ, καθώς δύο ισχυρές εκρήξεις ακούστηκαν κοντά στο αεροδρόμιο της πόλης. Ανταποκριτής του Agence France-Presse μετέδωσε ότι προηγήθηκε διέλευση αεροσκάφους με ενεργοποιημένη μετάκαυση, πριν σημειωθούν οι εκρήξεις.

Λίγη ώρα αργότερα, οι τοπικές αρχές ανακοίνωσαν ότι πακιστανικό μαχητικό αεροσκάφος συνετρίβη στην πόλη και ότι ο πιλότος του αιχμαλωτίστηκε ζωντανός.

Ο εκπρόσωπος της αστυνομίας, Ταγέμπ Χαμάντ, ανέφερε ότι το αεροσκάφος καταρρίφθηκε στην έκτη συνοικία της Τζαλαλαμπάντ, πληροφορία που επιβεβαίωσε και ο εκπρόσωπος των ενόπλων δυνάμεων στο ανατολικό τμήμα της χώρας, Ουαχιντουλά Μοχαμαντί. Κάτοικοι δήλωσαν στο AFP ότι είδαν τον χειριστή να χρησιμοποιεί αλεξίπτωτο πριν προσεδαφιστεί και συλληφθεί.

Στο φόντο οι βομβαρδισμοί και οι απειλές πολέμου

Οι εξελίξεις έρχονται μία ημέρα μετά τους βομβαρδισμούς που εξαπέλυσε η πολεμική αεροπορία του Πακιστάν σε αφγανικές πόλεις, μεταξύ των οποίων η Καμπούλ και η Κανταχάρ. Η κυβέρνηση στο Ισλαμαμπάντ ανακοίνωσε ότι κηρύσσει «ανοικτό πόλεμο» κατά των de facto αρχών των Ταλιμπάν.

Την προηγουμένη, αφγανικές δυνάμεις είχαν εξαπολύσει επίθεση εναντίον θέσεων του πακιστανικού στρατού στα σύνορα, σε μία νέα φάση της κλιμακούμενης έντασης μεταξύ των δύο χωρών.

Ο υπουργός Πληροφοριών του Πακιστάν, Αταουλά Ταράρ, διαβεβαίωσε μέσω X ότι η χώρα του θα αμυνθεί «υπό όλες τις περιπτώσεις». Από την πλευρά τους, οι Ηνωμένες Πολιτείες, μέσω της τρίτης τη τάξει αξιωματούχου του Στέιτ Ντιπάρτμεντ, Άλισον Χούκερ, εξέφρασαν υποστήριξη στο «δικαίωμα» του Πακιστάν να αμύνεται.

Αντίθετα, η de facto κυβέρνηση των Ταλιμπάν δήλωσε ότι επιθυμεί διάλογο για την αποκλιμάκωση. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ ανέφερε ότι «η ειρηνική λύση μέσω διαλόγου» αποτελεί πάγια θέση της Καμπούλ.

Παρά τους ιστορικούς δεσμούς των δύο χωρών, οι σχέσεις τους παραμένουν τεταμένες μετά την επιστροφή των Ταλιμπάν στην εξουσία τον Αύγουστο του 2021, με σποραδικές εχθροπραξίες να καταγράφονται κατά μήκος των συνόρων.

