Αφγανιστάν: Νέα έκρηξη στην Καμπούλ με τουλάχιστον 22 τραυματίες

Μια βόμβα εξερράγη σήμερα σε έναν πολυσύχναστο εμπορικό δρόμο στην πρωτεύουσα του Αφγανιστάν Καμπούλ, τραυματίζοντας τουλάχιστον 22 ανθρώπους, δήλωσαν αξιωματούχοι νοσοκομείων και αυτόπτες μάρτυρες.

Η έκρηξη σημειώθηκε σε μια δυτική συνοικία της πόλης όπου συναντώνται μέλη της μειονοτικής σιιτικής μουσουλμανικής κοινότητας.

Βίντεο που αναρτήθηκε στο διαδίκτυο δείχνει ασθενοφόρα να σπεύδουν στο σημείο, το οποίο βρίσκεται κοντά σε σταθμούς λεωφορείων.

#BREAKING:

An explosion took place in Kabul

Several minutes ago an explosion took place in Pul-e-Sokhta area, PD 6, west of Kabul. Details to follow…#aamajnews pic.twitter.com/cNRbalrJDT

— Aamaj News English (@aamajnews_EN) August 6, 2022