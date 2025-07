Έφυγε ο Kenneth Colley: Ένας ηθοποιός με 60 χρόνια πορείας

Σε ηλικία 87 ετών έφυγε από τη ζωή ο Kenneth Colley, ο Βρετανός ηθοποιός που έγραψε ιστορία με τους ρόλους του στον κινηματογράφο και την τηλεόραση, αφήνοντας ανεξίτηλο αποτύπωμα σε παραγωγές όπως Star Wars και Peaky Blinders.

Όπως ανακοίνωσε ο ατζέντης του, Τζούλιαν Όουεν, ο Colley νοσηλεύτηκε με τραυματισμό στο χέρι και κατέληξε έχοντας προσβληθεί από κορωνοϊό. «Με βαθιά θλίψη ανακοινώνω ότι ο Kenneth Colley πέθανε τη Δευτέρα 30 Ιουνίου στις 17:30, σε νοσοκομείο στο Άσφορντ του Κεντ, έχοντας φίλους στο πλευρό του», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Με καριέρα που εκτείνεται σε έξι δεκαετίες, ο Colley υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους ηθοποιούς χαρακτήρων στη βρετανική υποκριτική σκηνή. Μεταμορφωνόταν με εντυπωσιακή ευκολία σε θρησκευτικές, τραγικές ή εκκεντρικές φιγούρες, ερμηνεύοντας από τον Ιησού στην ταινία Monty Python’s Life of Brian, μέχρι τον δούκα της Βιέννης στο Measure for Measure του BBC και διάφορους σκοτεινούς ρόλους στις ταινίες του Ken Russell.

Οι λάτρεις της επιστημονικής φαντασίας τον γνώρισαν ως Ναύαρχο Πίετ, τον φιλόδοξο και συχνά φοβισμένο αξιωματούχο της Αυτοκρατορίας στις ταινίες The Empire Strikes Back και Return of the Jedi, όπου ήρθε αντιμέτωπος με τον πανίσχυρο Darth Vader.

Στην πιο πρόσφατη εμφάνισή του στην τηλεόραση, συμμετείχε στην επιτυχημένη σειρά Peaky Blinders, υποδυόμενος τον Ιταλό μαφιόζο Vicente Changretta.

Ο Kenneth Colley αφήνει πίσω του έναν πλούσιο καλλιτεχνικό απολογισμό, γεμάτο αντιφατικούς χαρακτήρες και πολυδιάστατες ερμηνείες που τον κατέστησαν μοναδικό.

