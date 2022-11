Αφγανιστάν: Οι Ταλιμπάν αποκάλυψαν τον τάφο του μουλά Ομάρ, ιδρυτή του κινήματός τους

Οι Ταλιμπάν αποκάλυψαν χθες Κυριακή στο Αφγανιστάν τον τάφο του ιδρυτή του κινήματός τους, του μουλά Ομάρ, ο θάνατος του οποίου το 2013 και ο τόπος όπου κηδεύτηκε παρέμεναν μυστικά για χρόνια.

Φυγάς μετά την πτώση του πρώτου καθεστώτος των Ταλιμπάν, στα τέλη του 2001, όταν το ανέτρεψε στρατιωτικός συνασπισμός υπό την ηγεσία των ΗΠΑ, ο μουλάς Ομάρ πέθανε το 2013 στην παρανομία, χωρίς να γίνουν ποτέ γνωστές λεπτομέρειες για τις συνθήκες.

Οι φονταμενταλιστές σουνίτες έκρυβαν τον θάνατό του για χρόνια. Δεν τον ανακοίνωσαν επίσημα παρά το 2015.

Ηγετικά στελέχη του κινήματος παρέστησαν χθες Κυριακή σε τελετή στον τάφο του, στην πόλη Ομάρζο, στην επαρχία Ζαμπούλ (ανατολικά), δήλωσε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο εκπρόσωπος των Ταλιμπάν, ο Ζαμπιουλά Μουτζάχιντ.

