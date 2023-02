ΑΦΙΕΡΩΜΑ: 64 χρόνια από την ημέρα που πέθανε η μουσική – Στην «Π» ο Αχαιός ραδιοφωνικός παραγωγός Γιάννης Λαμπρόπουλος

Τις πρώτες πρωινές ώρες της 3ης Φεβρουαρίου 1959, η μουσική πέθανε. Λίγα λεπτά μετά την απογείωσή τους με ναυλωμένη πτήση από το Mason City της Αϊόβα στο δρόμο για το επόμενο σόου τους στο Moorhead της Μινεσότα, οι ανερχόμενοι Αμερικανοί καλλιτέχνες του ροκ εν ρολ Buddy Holly, Ritchie Valens και «The Big Bopper» JP Richardson, μαζί τους και ο πιλότος Roger Peterson, σκοτώθηκαν όταν το αεροπλάνο τους συνετρίβη στην Αϊόβα.

Το συγκρότημα του Buddy Holly -αντίπαλον δέος του Elvis Presley-ήταν σε περιοδεία και είχε παίξει στο Surf Ballroom στο Clear Lake.

Κατευθυνόμενοι στον επόμενο προορισμό τους στο Moorhead της Μινεσότα γ’ αυτό τους το ταξίδι αποφάσισαν να πάρουν ένα αεροπλάνο τσάρτερ αντί για το τουριστικό τους λεωφορείο. Ο Richardson «The Big Bopper», είχε αλλάξει θέσεις με τον Waylon Jennings, παίρνοντας τη θέση του τελευταίου στο αεροπλάνο ενώ ο Tommy Allsup είχε χάσει τη θέση του από τον Ritchie Valens, επομένως ο μόνος που έμεινε εκτός ήταν ο μουσικός Waylon Jennings.

Τότε άρχισε και η πλάκα, που τελικά αποδείχθηκε προφητική. Ο Valens είπε στον Jennings: «Ελπίζω να ξεπαγιάσεις στο λεωφορείο» και ο τελευταίος του απάντησε: «Πολύ ωραία, ελπίζω να πέσει το αεροπλάνο σου». Λίγο μετά την απογείωσή τους, δεν ήταν πλέον δυνατή η πρόσβαση με ασύρματο και δεν έφτασαν ποτέ στον προορισμό τους. Το αεροσκάφος αναφέρθηκε ως εξαφανισμένο. Την επόμενη μέρα, τα συντρίμμια βρέθηκαν 6 μίλια βορειοδυτικά του αεροδρομίου σε ένα χωράφι με καλαμπόκια. Οι κακές καιρικές συνθήκες και το λάθος του πιλότου προσδιορίστηκε, κατά τη διάρκεια της έρευνας, ότι ήταν η αιτία που ο πιλότος έχασε τον έλεγχο του αεροπλάνου. Αν και χρόνια αργότερα τα ευρήματα αυτά έχουν τεθεί υπό αμφισβήτηση. Το 2015 μάλιστα, σύμφωνα με δημοσίευμα της Storm Lake Pilot Tribune, ένας ειδικός ονόματι L.J. Coon ζήτησε να επανεξεταστεί το περιστατικό.

Οι επισκέπτες εξακολουθούν μέχρι και σήμερα κάθε χρόνο να επισκέπτονται για προσκύνημα το Clear Lake, στην Αϊόβα, το θέρετρο που βρίσκεται περίπου 110 μίλια βόρεια του Des Moines, καθώς αυτό ήταν το σημείο της τελευταίας τους συναυλίας πριν από το θανατηφόρο ατύχημα. Το τραγικό γεγονός αντηχούσε στην ιστορία για περισσότερα από 50 χρόνια. Οι θαυμαστές του Rock ‘n Roll σε όλες τις ΗΠΑ θρήνησαν για την μεγάλη απώλεια, με πολλά τραγούδια και ταινίες που δημιουργήθηκαν τα επόμενα χρόνια. Ας μην ξεχνάμε πως τα τέλη της δεκαετίας του ’50 ήταν μια εποχή που δεν υπήρχαν οι Beatles να τρελαίνουν τον κόσμο, ο «Βασιλιάς» Elvis Presley υπηρετούσε τη θητεία του και το rock ‘n’ roll έψαχνε εναγωνίως τους νέους του ήρωες και τελικά δεν άργησε να τους βρει στο πρόσωπο των Buddy Holly, Ritchie Valens και J. P. Richardson, οι οποίοι ήταν αγαπημένα πρόσωπα της νεολαίας και σάρωναν στα charts. Η μοίρα όμως είχε άλλα σχέδια για τους τρεις καλλιτέχνες.

Σήμερα, το «The Day the Music Died» τιμάται για να αποδίδει σεβασμό σε αυτούς τους μουσικούς και τη γενική κουλτούρα της ροκ εν ρολ μουσικής στη δεκαετία του 1950.Το κουβάρι της μοιραίας πτήσης που έμελλε να είναι η τελευταία για τους αστέρες της rock’n’roll ξετυλίγεται σήμερα στην εφημερίδα «Πελοπόννησος» από τον αχαιό ραδιοφωνικό παραγωγό και συλλέκτη βινυλίων (ιδιοκτήτη σελίδας «Vinyl is Art») Γιάννη Λαμπρόπουλο:

«Στις 3 Φεβρουαρίου 1959 γράφτηκε το τραγικό κεφάλαιο στην ιστορία της μουσικής ονομάστηκε ‘’The Day the Music Died’’ από το τραγούδι του Don McLean ‘’American Pie’’. Ενα ναυλωμένο αεροπορικό δυστύχημα σκότωσε τρεις νεαρούς αστέρες της μουσικής της Βορείου Αμερικής σε ραντεβού που βαφτίστηκε ως η ημέρα που πέθανε η μουσική (The Day the Music Died). Θύματα του αεροπορικού δυστυχήματος οι Buddy Holly, Ritchie Valens και “The Big Bopper” JP Richardson. Η τραγωδία συνέβη στην Αϊόβα λίγα λεπτά μετά την απογείωση του Mason City με προορισμό το Moorhead της Μινεσότα. Σύμφωνα με έρευνες η κακοκαιρία και το λάθος του πιλότου προκάλεσαν το ατύχημα.

Ο Buddy Holly είχε ναυλώσει το αεροπλάνο για το συγκρότημα για να αποφύγουν τα τεχνικά προβλήματα που συχνά δημιουργούνταν στα λεωφορεία εκείνης της εποχής με τα οποία ταξίδευαν στις περιοδείες τους και εκτός των άλλων είχε και γρίπη. Την ημέρα της συντριβής μία θέση είχε μείνει κενή τελικά ο Valens κέρδισε σε στρίψιμο νομίσματος εξασφαλίζοντας κι αυτός τη θέση του. Ο Holly ήταν 22 χρονών αυτός και η μπάντα του ήταν εκείνη την εποχή σε άνοδο κάνοντας εγκαίνια-σόου για φιγούρες όπως ο Elvis Presley. Οι μουσικοί τότε είχαν ραδιοφωνική εκπομπή έκαναν διεθνείς περιοδείες έπαιζαν επιτυχίες μεταξύ άλλων όπως το πολύ γνωστό ‘’Peggy Sue», ‘’Early in the Morning’’, ‘’Oh boy’’, ο Buddy Holly είχε γράψει όλα τα τραγούδια του και επηρέασε καλλιτέχνες όπως ο Bob Dylan και Paul McCartney.

Θα ήθελα να πω και λίγα λόγια για τον JP Richardson ‘’The Big Bopper” ο οποίος ξεκίνησε ως DJ στο Τέξας και αργότερα έγραφε τραγούδια. Το όνομα του “The Big Bopper” το πήρε από μία τάση εκείνης της εποχής κατά τη διάρκεια της θητείας που είχε στο ραδιόφωνο. Είδε, λοιπόν, πολλούς εφήβους να κάνουν νέους χορούς όπως το ‘’The Bop’’ απ’ όπου και πήρε την ιδέα για το όνομά του. Η πιο διάσημη ηχογράφησή του, το πιο διάσημο τραγούδι του είναι το ” Chantilly Lace” που είχε μπει στα charts.

Το τρίτο διάσημο θύμα της συντριβής ήταν ο Ritchie Valens ήταν μόλις 17 ετών, όταν έπεσε το αεροπλάνο ήταν ήδη γνωστός για τα μεγάλα hits “Donna” και “La Bamba”. Το 1987 η ζωή του απεικονίστηκε στην ταινία “La Bamba” της οποίας το τραγούδι των τίτλων τραγουδισμένο από το επίσης πολύ γνωστό συγκρότημα τους Los Lobos. Εγινε κορυφή στα charts, ο Ritchie Valens εισήχθη μετά θάνατον στο Rock&Roll Hall of Fame».