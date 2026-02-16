Αφιερωμένο στον Δημήτρη Βούρτση και το Πατρινό Καρναβάλι το  3ο Podcast Πολιτισμού της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας

Ο Δημήτρης Βούρτσης  φωτίζει στιγμές του ιστορικού θεσμού της πόλης και μιλάει για τη συμβολή του τόσο στη δημιουργία του καρναβαλικού συνεργείου, όσο και του καρναβαλικού μουσείου.

16 Φεβ. 2026 16:36
Pelop News

Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προχωρά στην παρουσίαση του τρίτου podcast Πολιτισμού με τίτλο «Δημήτρης Βούρτσης: Ο Καλλιτέχνης – Διόνυσος του Πατρινού Καρναβαλιού» στο οποίο παρουσιάζεται η καλλιτεχνική διαδρομή και η συμβολή του εμπνευσμένου καλλιτέχνη στη διαμόρφωση και εξέλιξη του Πατρινού Καρναβαλιού. Κάνοντας αναδρομή στα Καρναβάλια περασμένων ετών, στις δημιουργίες του, σε περιστατικά, σε ευτράπελες και δύσκολες στιγμές μέχρι ο βασιλιάς Καρνάβαλος να βγει θριαμβευτικά στον δρόμο, ο Δημήτρης Βούρτσης  φωτίζει στιγμές του ιστορικού θεσμού της πόλης και μιλάει για τη συμβολή του τόσο στη δημιουργία του καρναβαλικού συνεργείου, όσο και του καρναβαλικού μουσείου.

Το τρίτο podcast, έχει ήδη αναρτηθεί στο κανάλι OlympianLand στο YouTube:

Αποτελεί μέρος συνολικά έξι διαδικτυακών ηχοεκπομπών (podcasts) πολιτιστικού περιεχομένου με τον τίτλο «Podcasts Πολιτισμού», δράση που υλοποιεί η Διεύθυνση Πολιτισμού, Τουρισμού και Απασχόλησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Οι ηχοεκπομπές καλύπτουν θεματολογία που αφορά τον πολιτισμό, την αρχαιολογία, την τοπική ιστορία και τα τοπόσημα,  καθώς επίσης σημεία πολιτιστικού, ιστορικού και τουριστικού ενδιαφέροντος. Τα θέματα προσεγγίζονται από μια διαφορετική, λιγότερο γνωστή στο ευρύ κοινό οπτική γωνία, μέσα από τις τοποθετήσεις ειδικών που συμμετέχουν σε κάθε podcast.

Η παραγωγή των podcasts, με τη συμμετοχή ιστορικών, αρχαιολόγων, συγγραφέων, καλλιτεχνών κ.ά., στοχεύει στην ανάδειξη της ιστορίας, της αρχιτεκτονικής, των παραδόσεων και του πολιτισμού εν γένει της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ενώ παράλληλα διαθέτει και εκπαιδευτικό χαρακτήρα.

Ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού, Παναγιώτης Μπράμος, δήλωσε: «Ο πολιτισμός αποτελεί την ταυτότητα και τη συλλογική μνήμη κάθε τόπου. Η ανάδειξη και η στήριξή του είναι πρωταρχικό μέλημα της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Μέσα από τα Podcasts Πολιτισμού αξιοποιούμε σύγχρονα ψηφιακά μέσα για να φέρουμε την ιστορία και την πολιτιστική μας κληρονομιά πιο κοντά στο ευρύ κοινό. Πρόκειται για μια καινοτόμο δράση με δυναμική εξωστρέφειας, η οποία φιλοδοξεί να λειτουργήσει ως πολιτιστικός πρεσβευτής της Περιφέρειάς μας, εντός και εκτός των γεωγραφικών της ορίων».

Τα Podcasts Πολιτισμού είναι διαθέσιμα στο κανάλι Olympian Land στο YouTube, καθώς και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του Olympian Land και της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

