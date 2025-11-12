Αφού δεν ...πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ

Συγκεκριμένο βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτάει απαξιωτικά και εχθρικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων. Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει τη Σιράζ να ρίχνει –κατά ορισμένους– ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ, ενώ η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.

Δείτε το βίντεο

Miss Palestine is beautiful and natural, while Miss Israel, like her country, is very fake. pic.twitter.com/odAb1cSDtq — Irlandarra (@aldamu_jo) November 10, 2025

Το βίντεο πυροδότησε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή καλλονή κοίταξε «εχθρικά» και «απαξιωτικά» τη Μις Παλαιστίνη, ενώ άλλοι θεώρησαν πως το στιγμιότυπο έχει παρερμηνευτεί πλήρως. «Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος στο TikTok, ενώ άλλοι αντέδρασαν με ειρωνικά σχόλια για το ποια από τις δύο είναι «πιο όμορφη» ή «πιο αληθινή».

Η Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση. Όπως δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη».

Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

