Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ

Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει τη Σιράζ να ρίχνει –κατά ορισμένους– ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ, ενώ η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη

Αφού δεν ...πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12 Νοέ. 2025 12:42
Pelop News

Συγκεκριμένο  βίντεο από εκδήλωση του διαγωνισμού «Μις Υφήλιος» στην Ταϊλάνδη προκάλεσε έντονες αντιδράσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς δείχνει τη Μις Ισραήλ, Μελάνι Σιράζ, να κοιτάει απαξιωτικά και εχθρικά τη Μις Παλαιστίνη, Ναντίν Αγιούμπ, τη στιγμή που στέκονται δίπλα δίπλα στη σκηνή.

Το περιστατικό καταγράφηκε το βράδυ της Κυριακής 9 Νοεμβρίου, σε μία από τις επίσημες εκδηλώσεις πριν από τον μεγάλο τελικό των καλλιστείων. Το σύντομο απόσπασμα, που αναρτήθηκε στο TikTok και έγινε μέσα σε λίγες ώρες viral, παρουσιάζει τη Σιράζ να ρίχνει –κατά ορισμένους– ένα «παγωμένο βλέμμα» προς την Αγιούμπ, ενώ η Μις Κουρασάο στο φόντο χαμογελά ανυποψίαστη.

Δείτε το βίντεο

Το βίντεο πυροδότησε πλήθος σχολίων, με αρκετούς χρήστες να υποστηρίζουν ότι η Ισραηλινή καλλονή κοίταξε «εχθρικά» και «απαξιωτικά» τη Μις Παλαιστίνη, ενώ άλλοι θεώρησαν πως το στιγμιότυπο έχει παρερμηνευτεί πλήρως. «Η Σταχτοπούτα με το μπλε φόρεμα και η κακιά αδελφή της», έγραψε χαρακτηριστικά κάποιος στο TikTok, ενώ άλλοι αντέδρασαν με ειρωνικά σχόλια για το ποια από τις δύο είναι «πιο όμορφη» ή «πιο αληθινή».

Η Μελάνι Σιράζ, που θα εκπροσωπήσει το Ισραήλ στον τελικό της 21ης Νοεμβρίου, απάντησε άμεσα στις επικρίσεις, ξεκαθαρίζοντας ότι δεν υπήρχε καμία αρνητική πρόθεση. Όπως δήλωσε σύμφωνα με το Times of Israel: «Είναι απολύτως ξεκάθαρο ότι απλώς κοίταζα προς τις άλλες διαγωνιζόμενες καθώς ανέβαιναν στη σκηνή. Το να προσθέτεις δραματικό λόγο σε συνηθισμένες στιγμές, ειδικά όταν αυτό παραποιεί την πραγματικότητα, δεν προάγει την καλοσύνη ή τη δικαιοσύνη».

Η Σιράζ, η οποία στέφθηκε Μις Ισραήλ τον περασμένο Ιούλιο σε διαγωνισμό στο Μαϊάμι, έχει ήδη βρεθεί στο επίκεντρο επικρίσεων λόγω της εκπροσώπησης του Ισραήλ στη φετινή διοργάνωση. Από την άλλη, η Ναντίν Αγιούμπ αποτελεί την πρώτη Μις Παλαιστίνη που λαμβάνει μέρος στον θεσμό, έχοντας διακριθεί στο Miss Earth 2022 στις Φιλιππίνες, όπου κατέκτησε την τρίτη θέση.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
12:57 Πάτρα: «Το Κελάρι της Γιαγιάς» επιστρέφει για 31η χρονιά με γεύσεις, μνήμες και παραδόσεις
12:53 Η στάση του Κρεμλίνου και οι επαφές με τη Βρετανία που δεν προχώρησαν
12:53 Πλεύρης: «Τέλος στην κατάχρηση του καθεστώτος ανηλίκων – Οι ψευδείς δηλώσεις θα έχουν ποινικές συνέπειες»
12:50 Αγρίνιο: Συλλήψεις για ναρκωτικά και οπλοκατοχή – Τρεις εντοπίστηκαν με κάνναβη, ένας με μαχαίρι
12:46 Μεθυσμένος και χωρίς δίπλωμα στον Πύργο: Συνελήφθη μετά από τροχαίο ατύχημα
12:42 Αφού δεν …πιάστηκαν στα χέρια, δίπλα-δίπλα στο «Μις Υφήλιος» Ισραήλ και Παλαιστίνη, ΒΙΝΤΕΟ
12:42 Δύο συλλήψεις στην Πάτρα: Καταδικασμένη για κλοπή και αλλοδαπός με ναρκωτικά
12:36 Αναπτυξιακός νόμος: Ως 31 Ιανουαρίου οι εγκρίσεις επενδύσεων – Θεοδωρικάκος για νέες δράσεις AI και στήριξη παραμεθόριων περιοχών
12:29 Κατέρρευσε σε προπόνηση πρώην σταρ της Τσέλσι και νυν της Σάο Πάολο, ο Όσκαρ κόβει το ποδόσφαιρο!
12:26 Πύργος: Συνελήφθη γυναίκα που διέμενε σε αυτοσχέδιο κατάλυμα χωρίς βασικές υποδομές
12:22 Συνάντηση Μητσοτάκη – Χριστοδουλίδη στο Μαξίμου: Ενισχύεται ο στρατηγικός άξονας Ελλάδας – Κύπρου
12:13 Αυτά είναι τα στοιχεία του 58χρονου λιμενικού που προφυλακίστηκε και κατηγορείται για ασέλγεια σε ανήλικους
12:12 Ηλεία: 1.200 ύποπτες αιτήσεις στο “Ανακαινίζω-Νοικιάζω” – Τι αποκάλυψε η Δόμνα Μιχαηλίδου
12:07 Δυτική Αχαΐα: «Τον κρατούσα αγκαλιά και πέσαμε μαζί» – Η κατάθεση του 25χρονου για την τραγωδία με τον 3χρονο
12:00 Πάτρα: Στο Νότιο Λιμάνι η βάση υποστήριξης γεωτρήσεων – Διευκρινίσεις ΟΛΠΑ για τις γεωτρήσεις
11:59 «Χρωστάω το ηλεκτρικό ρεύμα, τον ΟΤΕ, ζω στο σκοτάδι», αποκαλυπτικός ο Ανδρέας Μικρούτσικος
11:58 Πύργος: Καλλιεργούσε δενδρύλλια-‘γίγαντες’ κάνναβης – Συνελήφθη με σχεδόν μισό κιλό χασίς ΦΩΤΟ
11:47 Συναγερμός στην Ιόνια Οδό: Αμνοερίφια έπεσαν στο οδόστρωμα, δύο συλλήψεις για παραβίαση μέτρων ευλογιάς
11:42 Σεισμός ταρακούνησε για τα καλά την Κύπρο
11:38 Η Βουλή στο Καζακστάν νόμο κατά της «προπαγάνδας της κοινότητας ΛΟΑΤΚΙ»
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
Πρωτοσέλιδο 12/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ