Νέο κύμα αφρικανικής σκόνης στην Ελλάδα – Τι λένε οι πνευμονολόγοι

Λίγες ημέρες μετά το προηγούμενο επεισόδιο, νέα μεταφορά αφρικανικής σκόνης επηρεάζει ξανά τη χώρα, με τις μετεωρολογικές προβλέψεις να κάνουν λόγο για αυξημένες συγκεντρώσεις στην ατμόσφαιρα, αλλά και για λασποβροχές κυρίως στα δυτικά και βόρεια. Σύμφωνα με το meteo.gr, για την Τετάρτη 15 Απριλίου προβλέπονται αυξημένες συγκεντρώσεις σκόνης και τοπικά ισχυροί άνεμοι στο Ιόνιο.

Το φαινόμενο έρχεται μετά το έντονο επεισόδιο που είχε επηρεάσει ιδιαίτερα την Κρήτη, όπου, σύμφωνα με ανάλυση του meteo.gr, είχαν καταγραφεί πολύ αυξημένες συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων στην ατμόσφαιρα.

Με αφορμή τη νέα επιβάρυνση, η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία υπενθυμίζει ότι η αφρικανική σκόνη δεν είναι απλώς μια ενόχληση στην ατμόσφαιρα, αλλά ένας παράγοντας που μπορεί να επηρεάσει ουσιαστικά την αναπνευστική υγεία. Όπως αναφέρει, τα σωματίδια της σκόνης μπορεί να μεταφέρουν γύρη, βακτήρια και μύκητες, επιβαρύνοντας ακόμη περισσότερο τον αέρα που αναπνέουμε.

Ποιοι πρέπει να προσέξουν περισσότερο

Οι ειδικοί τονίζουν ότι μεγαλύτερη προσοχή χρειάζονται τα άτομα με αναπνευστικά προβλήματα, όσοι έχουν καρδιοπάθειες, οι ηλικιωμένοι, τα παιδιά και οι έγκυες γυναίκες, καθώς οι ομάδες αυτές είναι πιο ευάλωτες στις επιπτώσεις της κακής ποιότητας αέρα.

Η εισπνοή αυτών των σωματιδίων μπορεί να προκαλέσει ή να εντείνει συμπτώματα, ιδιαίτερα σε ανθρώπους με άσθμα, χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια ή άλλες ευαισθησίες του αναπνευστικού συστήματος.

Τι συμβουλεύουν οι πνευμονολόγοι

Η Ελληνική Πνευμονολογική Εταιρεία συστήνει περιορισμό των μετακινήσεων και των δραστηριοτήτων σε εξωτερικούς χώρους όταν η ατμόσφαιρα είναι επιβαρυμένη, αποφυγή άσκησης σε ανοικτούς χώρους και χρήση προστατευτικής μάσκας όταν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί. Παράλληλα, δίνει έμφαση στην καλή ενυδάτωση και στην αποφυγή του καπνίσματος.

Οι ειδικοί τονίζουν επίσης ότι, αν εμφανιστούν συμπτώματα όπως δύσπνοια, έντονος βήχας, πόνος στο στήθος, φτέρνισμα ή ερεθισμός στα μάτια, χρειάζεται άμεση επικοινωνία με γιατρό.

Πού είναι πιο ήπια η εικόνα

Η ένταση του φαινομένου δεν είναι ίδια παντού. Ενδεικτικά, στην Αθήνα η πρόγνωση σκόνης του meteo.gr για σήμερα δείχνει χαμηλή συγκέντρωση σκόνης στις περισσότερες ώρες, ενώ στη Θεσσαλονίκη δεν προβλέπεται γενικευμένη έντονη επιβάρυνση σε όλη τη διάρκεια της ημέρας. Αυτό σημαίνει ότι η εικόνα μπορεί να διαφέρει αισθητά από περιοχή σε περιοχή και χρειάζεται παρακολούθηση των τοπικών προβλέψεων.

Καθώς τέτοια επεισόδια εμφανίζονται όλο και συχνότερα, η έγκαιρη ενημέρωση και η τήρηση βασικών μέτρων προστασίας παραμένουν ο πιο ασφαλής τρόπος για να περιοριστεί η επιβάρυνση στην αναπνευστική υγεία και στην καθημερινότητα των πολιτών.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



