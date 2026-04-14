Το σπαθίφυλλο, γνωστό και ως κρίνος της ειρήνης, φαίνεται πως δεν είναι μόνο ένα όμορφο φυτό εσωτερικού χώρου, αλλά και ένας φυσικός σύμμαχος για πιο καθαρό αέρα στο σπίτι.

Νέα ισπανική μελέτη, που δημοσιεύθηκε στο Atmospheric Environment, δείχνει ότι ορισμένα φυτά εσωτερικού χώρου μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στη μείωση αέριων ρύπων, όταν εντάσσονται σε ένα σωστά σχεδιασμένο σύστημα.

Το πείραμα με τον «ζωντανό τοίχο»

Οι ερευνητές εξέτασαν έναν «ενεργό ζωντανό τοίχο», δηλαδή μια κάθετη διάταξη φυτών μέσα από την οποία περνούσε ο αέρας.

Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, το σύστημα κατάφερε να μειώσει ουσίες όπως πτητικές οργανικές ενώσεις, φορμαλδεΰδη, διοξείδιο του αζώτου και διοξείδιο του θείου. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μέσα σε 24 ώρες, η μείωση έφτασε ακόμη και το 96% έως 98%.

Ποια φυτά εξετάστηκαν

Οι ερευνητές του Πανεπιστημίου της Σεβίλλης μελέτησαν πέντε δημοφιλή φυτά εσωτερικού χώρου:

το σπαθίφυλλο, τη ζεμπρίνα, το φιλόδεντρο, τον αναρριχώμενο φίκο και το χλωρόφυτο.

Κάθε φυτό δοκιμάστηκε ξεχωριστά σε κλειστό γυάλινο θάλαμο, όπου εισάγονταν διαφορετικοί ρύποι, ώστε να μετρηθεί πόσο γρήγορα και αποτελεσματικά μειωνόταν η συγκέντρωσή τους στον αέρα.

Οι ουσίες που εξετάστηκαν συνδέονται με συνηθισμένες πηγές μέσα σε σπίτια και γραφεία, όπως έπιπλα, οικοδομικά υλικά, καθαριστικά, καύσεις και άλλες καθημερινές δραστηριότητες.

Το σπαθίφυλλο ξεχώρισε

Αν και όλα τα φυτά είχαν θετική απόδοση, το σπαθίφυλλο ήταν εκείνο που ξεχώρισε περισσότερο.

Σύμφωνα με τη μελέτη, παρουσίασε τη μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα στη μείωση του διοξειδίου του αζώτου, με πολύ γρήγορη δράση ήδη από την πρώτη ώρα έκθεσης.

Οι ερευνητές σημείωσαν ότι χρειάστηκε λιγότερο από μισή ώρα για να αφαιρέσει το μισό της αρχικής συγκέντρωσης όλων των ρύπων που δοκιμάστηκαν, γεγονός που το έκανε το πιο αποδοτικό φυτό του πειράματος.

Η διαφορά φάνηκε από τα πρώτα λεπτά

Η δράση των φυτών φάνηκε πολύ γρήγορα. Μέσα σε μόλις 15 λεπτά από την έκθεση στους πτητικούς οργανικούς ρύπους, είχαν ήδη πετύχει μείωση 24% έως 40%, ανάλογα με το είδος.

Η φορμαλδεΰδη απομακρύνθηκε ακόμη πιο γρήγορα, ενώ για ρύπους όπως το διοξείδιο του αζώτου τα αποτελέσματα ήταν ιδιαίτερα ισχυρά μέσα σε λίγες ώρες.

Οι ερευνητές επανέλαβαν την έκθεση στους ίδιους ρύπους για τρεις συνεχόμενες ημέρες, για να διαπιστώσουν αν η ικανότητα καθαρισμού μειώνεται. Αυτό δεν φάνηκε να συμβαίνει. Αντίθετα, η απόδοση των φυτών διατηρήθηκε και σε ορισμένες περιπτώσεις βελτιώθηκε.

Φυσικά φίλτρα για τον αέρα του σπιτιού

Τα φυτά εσωτερικού χώρου δεν είναι απλώς διακοσμητικά. Όταν χρησιμοποιούνται σωστά, μπορούν να λειτουργήσουν ως φυσικά φίλτρα για ορισμένους από τους πιο συχνούς ρύπους του εσωτερικού αέρα.

Το σπαθίφυλλο, ένα εύκολα διαθέσιμο και δημοφιλές φυτό, φαίνεται πως έχει ιδιαίτερα ισχυρή απόδοση, προσφέροντας μια απλή και φυσική λύση για καλύτερη ποιότητα αέρα στο σπίτι.

