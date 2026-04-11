Η πικροδάφνη μπορεί να βρίσκεται σχεδόν παντού, από αυλές και πεζοδρόμια μέχρι πάρκα και σχολικά προαύλια, όμως ο ΕΟΔΥ προειδοποιεί ότι πρόκειται για ένα ιδιαίτερα τοξικό φυτό και συστήνει την απομάκρυνσή του από χώρους όπου υπάρχουν παιδιά. Στο σχετικό υπόμνημα επισημαίνεται ότι όλα τα μέρη του φυτού είναι επικίνδυνα, ενώ η σύσταση αφορά σχολεία, παιδικές χαρές, πάρκα, πεζοδρόμια αλλά και κήπους κατοικιών.

Σύμφωνα με την έκθεση, φύλλα, άνθη, μίσχοι και ο γαλακτώδης χυμός της πικροδάφνης περιέχουν τοξικές ουσίες που μπορούν να επηρεάσουν σοβαρά τον οργανισμό. Η έκθεση δεν αφορά μόνο την κατάποση. Μπορεί να προκύψει και από επαφή με τον χυμό του φυτού, από επαφή με μάτια ή ανοιχτές πληγές, αλλά ακόμη και από την εισπνοή καπνού αν καούν κλαδιά ή φύλλα.

Ο ΕΟΔΥ σημειώνει ότι τα παιδιά θεωρούνται πιο ευάλωτα, τόσο λόγω του μικρότερου σωματικού βάρους τους όσο και επειδή είναι πιο πιθανό να αγγίξουν, να κόψουν ή ακόμη και να βάλουν στο στόμα τους μέρη του φυτού, παρασυρμένα από τα έντονα άνθη του. Στο υπόμνημα τονίζεται επίσης ότι η πικροδάφνη επιλέγεται συχνά για εξωτερικούς χώρους επειδή είναι ανθεκτική και απαιτεί ελάχιστη συντήρηση, κάτι που αυξάνει την παρουσία της σε σημεία με καθημερινή κίνηση παιδιών.

Τα συμπτώματα από δηλητηρίαση από πικροδάφνη μπορεί αρχικά να είναι γαστρεντερικά, όπως ναυτία, εμετός, κοιλιακό άλγος και διάρροια. Σε βαρύτερες περιπτώσεις, όμως, μπορεί να εμφανιστούν βραδυκαρδία ή ταχυκαρδία, αρρυθμίες, σύγχυση, υπνηλία, ακόμη και πιο σοβαρές επιπλοκές που απαιτούν άμεση ιατρική αξιολόγηση. Η Καθημερινή, επικαλούμενη το σχετικό υλικό και στοιχεία του Κέντρου Δηλητηριάσεων, αναφέρει ότι από το 2020 έως το 2025 καταγράφονταν κάθε χρόνο 15 έως 20 περιστατικά βρώσης πικροδάφνης από παιδιά, με ήπια συμπτωματολογία.

Για αυτόν τον λόγο, η βασική οδηγία του ΕΟΔΥ είναι σαφής: οι πικροδάφνες πρέπει να απομακρύνονται από χώρους όπου μπορεί να υπάρχουν παιδιά και να αντικαθίστανται με μη τοξικά φυτά. Μέχρι να γίνει αυτό, προτείνεται περίφραξη των σημείων όπου υπάρχουν πικροδάφνες και σαφής σήμανση ότι πρόκειται για τοξικό φυτό. Παράλληλα, συστήνεται ενημέρωση της σχολικής κοινότητας, των δήμων και του προσωπικού συντήρησης, αλλά και εκπαίδευση των παιδιών ώστε να αναγνωρίζουν και να αποφεύγουν το φυτό.

Σε περίπτωση πιθανής έκθεσης, ο ΕΟΔΥ αναφέρει ότι προτεραιότητα έχει η απομάκρυνση φυτικού υλικού από το στόμα και το καλό πλύσιμο του δέρματος με σαπούνι και νερό, ενώ η πρόκληση εμετού δεν συνιστάται. Σε κάθε ύποπτο περιστατικό χρειάζεται άμεση επικοινωνία με γιατρό ή με το Κέντρο Δηλητηριάσεων.

