Αυστηροί έλεγχοι πριν τις επιδοτήσεις: Σε «τεχνικό μικροσκόπιο» οι φάκελοι των αγροτών σε όλη τη χώρα

Με αυστηρούς διασταυρωτικούς ελέγχους σε όλα τα επίπεδα προχωρούν οι υπηρεσίες του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης και του ΟΠΕΚΕΠΕ, πριν από κάθε νέα πληρωμή επιδότησης. Αγρότες που δεν διαθέτουν πλήρη και ορθά τεκμηριωμένο φάκελο κινδυνεύουν να μείνουν εκτός των επερχόμενων ενισχύσεων, καθώς ακόμη και η έλλειψη ενός υποχρεωτικού δικαιολογητικού μπορεί να οδηγήσει σε απόρριψη.

Το Υπουργείο έχει ήδη προαναγγείλει οριζόντιους ελέγχους σε όλες τις δράσεις – από τα «βιολογικά» έως τις άμεσες ενισχύσεις – επιδιώκοντας πλήρη εξυγίανση του συστήματος. Η πολιτική ηγεσία διαβεβαιώνει ότι κανένας έντιμος παραγωγός δεν θα χάσει χρήματα, ωστόσο η εφαρμογή των νέων πρωτοκόλλων προσθέτει καθυστερήσεις στις πληρωμές που είχαν προγραμματιστεί για το φθινόπωρο.

Οι εντεινόμενοι έλεγχοι αναμένεται να αφήσουν εκτός προκαταβολής της βασικής ενίσχυσης μερίδα δικαιούχων, καθώς η καταβολή παραμένει σε εκκρεμότητα ενόψει της έγκρισης του νέου πλάνου ΟΣΔΕ από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Παράλληλα, η Οικονομική Αστυνομία έχει ήδη κατασχέσει το σύνολο του αρχείου αιτήσεων για τις ενισχύσεις του 2025, αμέσως μετά την ολοκλήρωση της φετινής διαδικασίας. Στόχος είναι η ανίχνευση παράνομων πρακτικών από ήδη κατηγορούμενους, αλλά και ο εντοπισμός ενδεχόμενης εμπλοκής νέων προσώπων. Η επεξεργασία των ψηφιακών και φυσικών φακέλων βρίσκεται σε εξέλιξη, χωρίς σαφές χρονοδιάγραμμα ολοκλήρωσης, γεγονός που εντείνει την αβεβαιότητα για τον ρυθμό των επόμενων πληρωμών.

Στο μεταξύ, οι Οδηγίες ΕΑΕ 2024 του ΟΠΕΚΕΠΕ, που πλέον εφαρμόζονται αυστηρά, προβλέπουν ότι όλα τα υποχρεωτικά δικαιολογητικά πρέπει να είναι διαθέσιμα ηλεκτρονικά τη στιγμή του ελέγχου. Δεν επιτρέπεται καμία συμπλήρωση ή εκ των υστέρων προσκόμιση εγγράφων. Έτσι, αγρότες που επιχειρούν να «διορθώσουν» φακέλους μετά την υποβολή, δεν θα πληρωθούν για τις σχετικές παρεμβάσεις.

Επιπλέον, το πλαίσιο ορίζει ποινές καθυστέρησης 1% ανά εργάσιμη ημέρα ή 3% για ειδικές ενισχύσεις, ενώ μετά τις 25 ημέρες η αίτηση απορρίπτεται οριστικά.

Σε ευρωπαϊκό επίπεδο, η νομοθεσία προβλέπει διοικητικές κυρώσεις – από μειώσεις έως αποκλεισμό από πληρωμές – όταν δεν πληρούνται οι προϋποθέσεις επιλεξιμότητας. Εξαίρεση υπάρχει μόνο σε περιπτώσεις ανωτέρας βίας ή εξαιρετικών περιστάσεων, που πρέπει να αποδεικνύονται από τον ίδιο τον δικαιούχο.

Χαρακτηριστικά, ένα μη ανανεωμένο μισθωτήριο, ένα ελλιπές παραστατικό άρδευσης ή μια ασυμφωνία ΑΤΑΚ με την πραγματική χρήση γης αρκούν για να μπλοκάρουν την πληρωμή, ακόμη κι αν όλα τα υπόλοιπα στοιχεία είναι σωστά. Στις μεταβιβάσεις δικαιωμάτων, οι αγρότες οφείλουν να διατηρούν ηλεκτρονικά και φυσικά αρχεία για τουλάχιστον πέντε χρόνια, ώστε να είναι διαθέσιμα σε κάθε πιθανό έλεγχο.

Η νέα πολιτική ελέγχου δείχνει πως το σύστημα επιδοτήσεων μπαίνει πλέον σε περίοδο αυστηρής διαφάνειας και λογοδοσίας, με τους παραγωγούς να καλούνται να τηρούν σχολαστικά κάθε διαδικασία για να διασφαλίσουν τις ενισχύσεις τους.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



