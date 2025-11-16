Αυστραλία: Αυτοκίνητο παρέσυρε και τραυμάτισέ 9 ανθρώπους σε αγώνα επίδειξης

Εννέα άνθρωποι τραυματίστηκαν χθες Σάββατο όταν αυτοκίνητο παρέσυρε θεατές σε αγώνα επίδειξης στην πόλη Γουάλτσα της νοτιοανατολικής Αυστραλίας, όπως ανακοίνωσε η αστυνομία.

Ύστερα από σύγκρουση με άλλο αυτοκίνητο στον χώρο της επίδειξης, ένας οδηγός έχασε τον έλεγχο του οχήματός του, με αποτέλεσμα αυτό να καταλήξει με ορμή στον προστατευτικό φράχτη και να παρασύρει αρκετούς θεατές.

Ένας 54χρονος νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση, ανέφερε η αστυνομία της Νέας Νότιας Ουαλίας, συμπληρώνοντας πως άλλοι τρεις θεατές τραυματίστηκαν σοβαρά.

🚨🇦🇺Speedway Crash Australia A mass casualty incident was declared after 9 people were injured when a demolition derby car crashed through a fence into a grandstand at Walcha, NSW. One person is in critical condition. Police have opened an investigation into the incident. pic.twitter.com/Evpg5meLG4 — Chyno News (@ChynoNews) November 15, 2025



Οι τραυματίες είναι μεταξύ 20 και 75 ετών, διευκρινίζεται στην ανακοίνωση της αστυνομίας.

Αυστραλιανά μέσα ενημέρωσης μεταδίδουν βίντεο στο οποίο καταγράφεται η στιγμή που το αυτοκίνητο παρασύρει τους θεατές.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



