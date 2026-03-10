Αυστραλία: Δάκρυα και μπλόκο στο λεωφορείο των Ιρανών ποδοσφαιριστριών – Διαδηλωτές φώναζαν «σώστε τα κορίτσια»

Χαοτικές στιγμές εκτυλίχθηκαν έξω από ξενοδοχείο στη Χρυσή Ακτή της Αυστραλίας, όταν δεκάδες διαδηλωτές επιχείρησαν να μπλοκάρουν το λεωφορείο της εθνικής ομάδας ποδοσφαίρου γυναικών του Ιράν, φωνάζοντας «σώστε τα κορίτσια μας» και ζητώντας να δοθεί άσυλο στις αθλήτριες.

Η ένταση κορυφώθηκε όταν μία από τις παίκτριες, εμφανώς συγκλονισμένη, καταγράφηκε σε βίντεο να σύρεται δακρυσμένη προς το λεωφορείο της ομάδας, ενώ το πλήθος προσπαθούσε να εμποδίσει την αναχώρηση.

Τα επεισόδια σημειώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο «Pines Resort», όπου διέμενε η αποστολή του Ιράν μετά τη συμμετοχή της στο Κύπελλο Ασίας.

Όταν έγινε γνωστό ότι πέντε αθλήτριες είχαν ήδη λάβει ανθρωπιστικές βίζες από τις αυστραλιανές αρχές ώστε να παραμείνουν στη χώρα, δεκάδες υποστηρικτές συγκεντρώθηκαν έξω από το ξενοδοχείο.

Ορισμένοι διαδηλωτές κάθισαν μπροστά στο λεωφορείο, ενώ άλλοι ξάπλωσαν στο οδόστρωμα, προσπαθώντας να καθυστερήσουν την αναχώρηση της αποστολής.

Πολλοί κρατούσαν σημαίες με το λιοντάρι και τον ήλιο, το παλιό εθνικό σύμβολο του Ιράν πριν από την Ισλαμική Επανάσταση του 1979, ζητώντας προστασία για τις παίκτριες.

Παρέμβαση της αστυνομίας

Η αστυνομία του Κουίνσλαντ επενέβη για να απομακρύνει τους διαδηλωτές και να ανοίξει δρόμο στο λεωφορείο.

Ένας άνδρας που καθόταν μπροστά στο όχημα απομακρύνθηκε από αστυνομικούς, ενώ σύμφωνα με μαρτυρίες ένας διαδηλωτής φέρεται να επιτέθηκε στο λεωφορείο.

Μετά την αποκατάσταση της τάξης, ισχυρή αστυνομική δύναμη συνόδευσε την αποστολή μέχρι το αεροδρόμιο της Χρυσής Ακτής, ενώ δρόμοι γύρω από την περιοχή αποκλείστηκαν και ελικόπτερο επιτηρούσε την κατάσταση.

Η σιωπηλή διαμαρτυρία που προκάλεσε την κρίση

Η υπόθεση πήρε διεθνείς διαστάσεις λίγες ημέρες νωρίτερα, όταν οι Ιρανές αθλήτριες αρνήθηκαν να τραγουδήσουν τον εθνικό ύμνο πριν από αγώνα με τη Νότια Κορέα.

Η κίνηση ερμηνεύτηκε ως σιωπηλή διαμαρτυρία κατά του καθεστώτος στην Τεχεράνη, προκαλώντας έντονες αντιδράσεις στο Ιράν.

Κρατικά μέσα ενημέρωσης και συντηρητικοί σχολιαστές κατηγόρησαν τις παίκτριες ότι «πρόδωσαν τη χώρα», με ορισμένους να ζητούν ακόμη και τιμωρίες.

Την ίδια περίοδο, βίντεο που κυκλοφόρησαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης έδειχναν αθλήτρια να κάνει το γνωστό σήμα κινδύνου «SOS» με το χέρι, εντείνοντας τις ανησυχίες για την ασφάλειά τους.

Πέντε αθλήτριες ζητούν προστασία

Μέσα σε αυτό το κλίμα, πέντε παίκτριες –η Fatemeh Pasandideh, η Zahra Ghanbari, η Zahra Sarbali, η Atefeh Ramazanzadeh και η Mona Hamoudi– αποφάσισαν να ζητήσουν προστασία από την Αυστραλία.

Ο υπουργός Μετανάστευσης της χώρας, Tony Burke, επιβεβαίωσε ότι οι αιτήσεις τους εγκρίθηκαν έπειτα από επείγουσες διαβουλεύσεις με τις αρχές.

«Θέλουν να καταστήσουν σαφές ότι δεν είναι πολιτικές ακτιβίστριες. Είναι αθλήτριες που θέλουν απλώς να είναι ασφαλείς», δήλωσε χαρακτηριστικά.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η απόφασή τους επηρεάστηκε και από πιέσεις που δέχονταν οι οικογένειές τους στο Ιράν, καθώς και από ένα μήνυμα που έλαβε μία από τις παίκτριες από συγγενείς της: «Πρέπει να μείνετε».

Παρέμβαση Τραμπ

Η υπόθεση πήρε ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις όταν ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, παρενέβη δημόσια μέσω της πλατφόρμας Truth Social.

Σε ανάρτησή του κάλεσε την Αυστραλία να χορηγήσει άσυλο στις αθλήτριες, δηλώνοντας ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες είναι έτοιμες να τις δεχθούν αν η Καμπέρα δεν το πράξει.

«Η Αυστραλία πρέπει να τους δώσει άσυλο. Αν δεν το κάνετε εσείς, θα το κάνουμε εμείς», έγραψε, προσθέτοντας αργότερα ότι είχε συνομιλήσει με τον πρωθυπουργό της χώρας Άντονι Αλμπανέζι και ότι «πέντε έχουν ήδη τακτοποιηθεί».

Παρά την εξέλιξη αυτή, η τύχη των υπόλοιπων παικτριών της ομάδας παραμένει αβέβαιη, καθώς αρκετές διστάζουν να ζητήσουν άσυλο φοβούμενες πιθανές συνέπειες για τις οικογένειές τους στο Ιράν.

