Αυστραλία: Με φαντασμαγορικό σόου πυροτεχνημάτων υποδέχθηκε το 2025 ΒΙΝΤΕΟ

Η Αυστραλία υποδέχθηκε πριν από λίγο το 2025 με σόου πυροτεχνημάτων.

Δείτε βίντεο:

2025 has officially started down under, with Sydney saying hello to the new year with a stunning firework display above the Sydney Harbor Bridge as more than one million people watched below. 🎆 https://t.co/jeBTKSlvOc

Νωρίτερα, η Νήσος των Χριστουγέννων ήταν η πρώτη περιοχή στον κόσμο που υποδέχθηκε το 2025 και ακολούθησε η Νέα Ζηλανδία!

Η Νέα Ζηλανδία υποδέχθηκε το 2025 με μια εντυπωσιακή επίδειξη πυροτεχνημάτων από τον Πύργο του Auckland Sky Tower.

Δείτε τα βίντεο:

Live: New Zealand rings in 2025 with spectacular New Year’s Eve fireworks https://t.co/BPAsCFGY7j

2025 has just arrived!

The first places to ring in the new year are Kiribati and the Christmas Islands, which have just hit midnight!

Meanwhile, Sydney in Australia has kicked off its celebrations with the 9pm fireworks display, to give a taster of what’s to come! #SydNYE pic.twitter.com/yEUiC9YLQ2

— Matthew Joyce (@ItsMatthewJoyce) December 31, 2024