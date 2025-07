Σύφιλη και βλεννόρροια σε έξαρση: Ραγδαία αύξηση 65% στην Ελλάδα – Τι δείχνει νέα μελέτη του Νοσοκομείου «Συγγρός»

Σημαντική αύξηση της τάξης του 65% στα περιστατικά σύφιλης στη χώρα μας από το 2020 έως το 2022 καταγράφει μελέτη του Νοσοκομείου «Ανδρέας Συγγρός», που δημοσιεύτηκε στο έγκριτο επιστημονικό περιοδικό Journal of European Academy of Dermatology and Venereology. Όπως δηλώνει στο Πρακτορείο FM η καθηγήτρια Δερματολογίας-Αφροδισιολογίας του ΕΚΠΑ και αντιπρόεδρος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) Ηλέκτρα Νικολαΐδου, το φαινόμενο αφορά όχι μόνο την Ελλάδα, αλλά και την υπόλοιπη Ευρώπη και τις ΗΠΑ.

Η αύξηση δεν καταγράφεται σε όλα τα σεξουαλικώς μεταδιδόμενα νοσήματα (ΣΜΝ), καθώς, σύμφωνα με τη γιατρό, στα κονδυλώματα παρατηρείται μείωση, ενδεχομένως λόγω του προγράμματος εμβολιασμού κατά του HPV. Ωστόσο, σύφιλη και βλεννόρροια παρουσιάζουν ανησυχητική αναζωπύρωση, με βασικούς υπαίτιους την αύξηση των σεξουαλικών συντρόφων και τη μη χρήση προφυλακτικού.

Τα ύποπτα συμπτώματα και η ανάγκη για ενημέρωση

Η καθηγήτρια υπογραμμίζει ότι η σύφιλη και η βλεννόρροια δεν είναι «ξεχασμένα νοσήματα του μεσαίωνα», καθώς δεν είχαν εξαλειφθεί ποτέ – απλώς καταγράφονταν λιγότερα περιστατικά. Σήμερα, η ανεπαρκής χρήση προφυλακτικών και οι πιο συχνές εναλλαγές ερωτικών συντρόφων συμβάλλουν στην έξαρση. Η ίδια τονίζει την ανάγκη ενίσχυσης των ενημερωτικών καμπανιών από την Πολιτεία και τον ΕΟΔΥ, καθώς πολλοί αγνοούν ακόμη και την ύπαρξη των ασθενειών ή τα βασικά τους συμπτώματα.

Σύμφωνα με την ίδια, ενδείξεις που πρέπει να οδηγήσουν τον ασθενή στον δερματολόγο είναι: μικρές πληγές ή εξανθήματα στα γεννητικά όργανα ή στον πρωκτό, αυξημένα κολπικά υγρά στις γυναίκες ή έκκριση υγρού από την ουρήθρα στους άντρες. Η σύφιλη μπορεί επίσης να εμφανίσει εξανθήματα και στο υπόλοιπο σώμα, ιδιαίτερα σε παλάμες και πέλματα.

Ο ρόλος του προληπτικού ελέγχου

Όπως σημειώνει η κα Νικολαΐδου, επειδή αρκετά ΣΜΝ μπορεί να καθυστερήσουν να εκδηλώσουν συμπτώματα, είναι σημαντικός ο τακτικός προληπτικός έλεγχος, ιδιαίτερα σε περιόδους αυξημένης σεξουαλικής δραστηριότητας όπως το καλοκαίρι. Οι βασικές εξετάσεις περιλαμβάνουν αιματολογικούς ελέγχους για HIV, σύφιλη, ηπατίτιδα Β, αλλά και εξετάσεις ούρων ή λήψη δείγματος από γεννητικά ή στοματικά σημεία για εντοπισμό μικροβιακού DNA.

Καλοκαίρι και σεξουαλική υγεία: Υπεύθυνη συμπεριφορά

Εν όψει της καλοκαιρινής περιόδου, η καθηγήτρια προτρέπει σε υπεύθυνη σεξουαλική συμπεριφορά, ιδιαίτερα όταν πρόκειται για επαφές με νέους συντρόφους. Η χρήση προφυλακτικού δεν εξαλείφει εντελώς τον κίνδυνο, προσφέρει όμως πολύ σημαντικό επίπεδο προστασίας.

Η έξαρση των ΣΜΝ αποτελεί ένα ζήτημα δημόσιας υγείας που απαιτεί επαγρύπνηση, έγκαιρη ενημέρωση και υιοθέτηση προληπτικών πρακτικών.

