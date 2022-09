Αυστραλία: Νεκρός μετά από επίθεση έξω από μπαρ ο θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον

Νεκρός μετά από επίθεση έξω από παμπ έπεσε ο τέως πρωταθλητής του σερφ Chris Davidson, στη Νέα Νότια Ουαλία στην Αυστραλία. Σύμφωνα με την αστυνομία που κλήθηκε το Σάββατο το βράδυ στο Sportsmans Way στο South West Rocks. ο 45χρονος θρύλος του σερφ Κρις Ντέιβιντσον δέχθηκε μια γροθιά στο πρόσωπο με αποτέλεσμα να πέσει και να χτυπήσει το κεφάλι του στο πεζοδρόμιο.

Οι αστυνομικοί τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Kempsey, όπου λίγη ώρα αργότερα διαπιστώθηκε ο θάνατός του. Η αστυνομία προχώρησε στη σύλληψη ενός 42χρονου το πρωί της Κυριακής. Εμφανίστηκε ενώπιον των δικαστικών Αρχών, αλλά δεν του δόθηκε η δυνατότητα να αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση, μεταδίδει το BBC.

Chris Davidson: Former pro-surfer dies after punch outside Australian pub https://t.co/G3aFMRb3WK

— BBC News (World) (@BBCWorld) September 26, 2022