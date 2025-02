Αυστραλία: Οι χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 60 χρόνων, χιλιάδες εκκενώσεις, μία νεκρή

Πρωτοφανείς πλημμύρες πλήττουν το βόρειο Κουίνσλαντ στην Αυστραλία, με χιλιάδες κατοίκους να εγκαταλείπουν τα σπίτια τους και μία γυναίκα να χάνει τη ζωή της.

Οι καταρρακτώδεις βροχές, που ξεκίνησαν την Παρασκευή 31 Ιανουαρίου, έχουν προκαλέσει βροχοπτώσεις-ρεκόρ, φτάνοντας πάνω από 1.000 χιλιοστά σε κάποιες περιοχές. Οι μετεωρολόγοι προειδοποιούν για τις χειρότερες πλημμύρες των τελευταίων 60 ετών, με τις βροχοπτώσεις να συνεχίζονται τουλάχιστον έως την Κυριακή 3 Φεβρουαρίου.

Ο πρωθυπουργός της πολιτείας Κουίνσλαντ, Ντέιβιντ Κρισαφούλι δήλωσε ότι οι συνθήκες δεν έμοιαζαν με οτιδήποτε άλλο είχε βιώσει το βόρειο Κουίνσλαντ «εδώ και πολύ καιρό». «Δεν είναι μόνο η ένταση, αλλά και η διάρκειά της», δήλωσε στο αυστραλιανό ραδιοτηλεοπτικό δίκτυο ABC.

Aerial footage reveals devastating floods in Ingham, Queensland, Australia with homes and roads submerged. Tragically, 1 person has lost their life. Remember: never drive, walk or ride through floodwater. https://t.co/Y69Eo59St5 pic.twitter.com/j8q1C3lsaf

— Weather Monitor (@WeatherMonitors) February 2, 2025