Συνεχίζονται για 3η ημέρα οι πλημμύρες στο Σίδνεϊ -Εγκαταλείπουν προληπτικά τα σπίτια τους

Συγκεκριμένα, χιλιάδες κάτοικοι του Σίδνεϊ έλαβαν σήμερα, Δευτέρα, εντολή να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους καθώς για τρίτη ημέρα την πόλη πλήττουν σφοδρές βροχοπτώσεις, με αποτέλεσμα τα νερά των ποταμών να έχουν καταπιεί ολόκληρες εκτάσεις γης και να έχει υπερχειλίσει το φράγμα της μεγαλύτερης πόλης της Αυστραλίας.

Περίπου 32.000 άνθρωποι έχουν λάβει εντολή να εκκενώσουν τα σπίτια τους ή να είναι έτοιμοι να το πράξουν στην πολιτεία της Νέας Νότιας Ουαλίας, ανακοίνωσαν οι υπηρεσίες αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων.

Η Αυστραλία επηρεάζεται ιδιαίτερα από την κλιματική αλλαγή και στη χώρα καταγράφονται τακτικά περίοδοι ξηρασίας, καταστροφικές δασικές πυρκαγιές αλλά και ολοένα πιο έντονες πλημμύρες. Σήμερα η υπηρεσία αντιμετώπισης εκτάκτων καταστάσεων ανακοίνωσε ότι από χθες Κυριακή το βράδυ έχει βοηθήσει περισσότερους από 80 ανθρώπους.

Πολλοί πολίτες παγιδεύτηκαν στα αυτοκίνητά τους την ώρα που προσπαθούσαν να διασχίσουν πλημμυρισμένους δρόμους ή εγκλωβίστηκαν στα σπίτια τους από τα νερά. Σήμερα το πρωί μεγάλο μέρος του προαστίου Κάμντεν, στο νοτιοδυτικό Σίδνεϊ είχε μετατραπεί σε λίμνη αφού υπερχείλισε χείμαρρος.

"Australia has been at the sharp end of climate change, with droughts, deadly bushfires, bleaching events on the Great Barrier Reef and floods becoming more common and intense as global weather patterns change." Ugandans will tell you this is a result of political mismanagement pic.twitter.com/rDof9qGVaD

— MAGEZI KIRIINJJU (@MAGEZIKIRIINJJU) July 4, 2022