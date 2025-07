Φινλανδία: Επίθεση με μαχαίρι, υπό κράτηση ο δράστης

Συναγερμός σήμανε το πρωί της Πέμπτης στην πόλη Τάμπερε της Φινλανδίας, όταν άγνωστος άνδρας επιτέθηκε με μαχαίρι σε περαστικούς, τραυματίζοντας αρκετά άτομα.

Οι αρχές ανακοίνωσαν ότι ο ύποπτος συνελήφθη και η κατάσταση βρίσκεται πλέον υπό έλεγχο, καθώς δεν υφίσταται περαιτέρω απειλή για τους πολίτες. Οι τραυματίες έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία, αν και μέχρι στιγμής δεν έχουν δοθεί στη δημοσιότητα λεπτομέρειες για τη βαρύτητα των τραυμάτων τους.

Η περιοχή όπου σημειώθηκε το περιστατικό έχει αποκλειστεί από την αστυνομία, η οποία πραγματοποιεί ενδελεχή έρευνα, συλλέγοντας μαρτυρίες και στοιχεία από τον χώρο της επίθεσης.

Η δημόσια τηλεόραση YLE ανέφερε ότι η κυκλοφορία στο κέντρο της Τάμπερε έχει διακοπεί προσωρινά, με τις δυνάμεις ασφαλείας να παραμένουν στο σημείο.

Σύμφωνα με την εφημερίδα Aamulehti, ο δράστης είναι άνδρας, ωστόσο δεν έχουν αποσαφηνιστεί ακόμη η ταυτότητά του ή τα πιθανά κίνητρα πίσω από την επίθεση.

Η Τάμπερε, η τρίτη μεγαλύτερη πόλη της Φινλανδίας, βρίσκεται περίπου 180 χιλιόμετρα βόρεια του Ελσίνκι και φιλοξενεί σημαντικό αριθμό κατοίκων και φοιτητών. Οι αρχές παραμένουν σε επιφυλακή, ενώ αναμένονται επίσημες ανακοινώσεις εντός των επόμενων ωρών.

JUST IN – Several people have been injured after a mass stabbing at a shopping center in Tampere, Finland. Investigation still underway. pic.twitter.com/8xki2Z2JFC

