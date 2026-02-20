Αυστρία: Ακυρώσεις πτήσεων στην Βιέννη λόγω χιονόπτωσης

Η έντονη χιονόπτωση σήμερα, από νωρίς το πρωί στην Αυστρία ανάγκασε το Διεθνές Αεροδρόμιο της Βιέννης να αναστείλει προσωρινά όλες τις πτήσεις. Οι απογειώσεις αναμενόταν να ξαναρχίσουν από τις 9 π.μ. τοπική ώρα, και οι προσγειώσεις από τις 10 π.μ., ανέφερε το αεροδρόμιο σε ανακοίνωσή του.

Ωστόσο, αναμένονται καθυστερήσεις και μετά την επανέναρξη των πτήσεων, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση.

Από τις περίπου 117 πτήσεις που είχαν προγραμματιστεί προς και από το αεροδρόμιο το πρωί της Παρασκευής έως τις 9 π.μ., οι 19 έχουν ακυρωθεί.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



