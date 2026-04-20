Αυστρία: Λεωφορείο μπούκαρε σε σούπερ μάρκετ, ένας νεκρός και τραυματίες

20 Απρ. 2026 17:04
Τραγωδία στην Αυστρία, όταν ένας  άνθρωπος σκοτώθηκε και άλλοι επτά τραυματίστηκαν όταν ηλεκτροκίνητο λεωφορείο ξέφυγε από την πορεία του και μπούκαρε σε σουπερμάρκετ το απόγευμα της Δευτέρας (20/4) στο Σάλτσμπουργκ, όπως ανακοίνωσε ο Ερυθρός Σταυρός.

«Ένα άτομο υπέκυψε στα τραύματά του παρά τις προσπάθειες ανάνηψης», διευκρίνισε εκπρόσωπος του Ερυθρού Σταυρού. Οι επτά τραυματίες διακομίστηκαν στο νοσοκομείο, οι δύο από αυτούς νοσηλεύονται σε σοβαρή κατάσταση.

Οι αρχές δεν έχουν δώσει προς το παρόν λεπτομέρειες για το άτομο που σκοτώθηκε ούτε για τις περιστάσεις υπό τις οποίες συνέβη το δυστύχημα που σημειώθηκε σε διασταύρωση στο βόρειο τμήμα της πόλης.

Συνεργεία διάσωσης έχουν μεταβεί στο σημείο για να συνδράμουν.

 

