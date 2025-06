Αυστρία: Tο Γκρατς θρηνεί τα θύματα της ανείπωτης τραγωδίας στο σχολείο ΦΩΤΟ

Βουβή συγκίνηση και αμέτρητα κεριά γέμισαν το βράδυ της Τρίτης την καρδιά της δεύτερης μεγαλύτερης πόλης της Αυστρίας. Χιλιάδες άνθρωποι, κάθε ηλικίας, συγκεντρώθηκαν στην κεντρική πλατεία του Γκρατς για να αποχαιρετήσουν τα δέκα αθώα θύματα της φονικής ένοπλης επίθεσης σε λύκειο της περιοχής.

Αυστρία: Τριήμερο πένθος στη μνήμη των θυμάτων της επίθεσης σε σχολείο του Γκρατς ΦΩΤΟ

Ο δράστης, 21 ετών και πρώην μαθητής του λυκείου Dreierschützengasse, εισέβαλε το πρωί της Τρίτης στο σχολείο, οπλισμένος με ένα πιστόλι και μία κυνηγετική καραμπίνα. Μέσα σε λίγα λεπτά, επτά μαθητές, δύο καθηγητές και μία ακόμη τραυματίας που υπέκυψε αργότερα, έπεσαν νεκροί. Ο ίδιος έδωσε τέλος στη ζωή του μέσα σε τουαλέτα του σχολείου, λίγο μετά την επίθεση.

Mourners light candles at a memorial for victims in Graz, Austria, where a former pupil killed 10 people and himself in the country’s deadliest school shooting in modern history https://t.co/LrbMdVWkL7 pic.twitter.com/2BA6oJG17v

— Reuters (@Reuters) June 11, 2025