Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο

Σε κακό φεγγάρι η ομαδα του Προμηθέα Βίκος Cola, έχασε και στη Θεσσαλονίκη απο τον Αρη.

Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη - Βίντεο Ηττα για τον Προμηθέα και από τον Αρη
22 Νοέ. 2025 21:43
Pelop News

Ο Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε τα εξής αμεσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ακολουθήσαμε το πλάνο. Ξέραμε οτι ο Άρης είναι μια ομάδα που με τον καινούργιο προπονητή του, κλείνει τους χώρους και για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε μετά από μια ντρίμπλα να διώχνουμε τη μπάλα για να δημιουργούνται προϋποθέσεις για ελεύθερα σουτ. Σε καποια σημεία το κάναμε, σε κάποια άλλα όχι. Συγχαρητήρια στον Άρη. Μετά το 15′ επέβαλε τον ρυθμό του. Επιστρέψαμε στις αρχές του β’ ημιχρόνου. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε πολύ περισσότερη ενέργεια. Ο Άρης με την πιεστικά του άμυνα ωθεί τον αντίπαλο σε πολλά λάθη. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Μερικρς φορες, μάλιστα, κάναμε και φθηνά λάθη, π.χ. στο transition, ή σε ένα κρίσιμο σημείο οταν είχαμε επιστρέψει μας έφυγε η μπάλα από τα χέρια. Οι 27 πόντοι από λάθη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Εμείς είχαμε μόλις 13. Πολλές φορές επίσης η προσωπική μας άμυνα ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την απουσία του Μακ Κάλουμ που ήταν πολύ σημαντική για εμάς για εμάς. Συγχαρητήροα και πάλι στον Αρη κι εύχομαι να συνεχίσει με επιτυχίες σε Ελλάδα κι Ευρώπη”.

Δείτε όλα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι προπονητές του Προμηθέα και του Άρη.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη

Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου.

Viber: +306909196125
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
22:51 Με Ταρέμι και Ελ Κααμπί ο Ολυμπιακός έκανε τη δουλειά με τον Ατρόμητο
22:41 Προμηθέας: Σενάρια για “διαζύγιο” με Λιμνιάτη και… “γάμο” με Σεγκούρα
22:29 Καργάκηδες: Έστηναν γλέντια στη φυλακή με αλκοόλ, φιλέτα και ακριβά ψάρια με ντιλίβερι!
22:02 Μία ακόμη τραγωδία για τους Κένεντι, η 35χρονη εγγονή του JFK βρίσκεται σε τελικό στάδιο οξείας λευχαιμίας
21:49 «Διεκδικούμε μαζί σας αποζημιώσεις με ευθύνη του κράτους, από τις καταστροφές», ο Δήμος Πατρέων στο συλλαλητήριο των αγροτών
21:43 Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο
21:31 «Όλοι έχουμε κάποιες κακές συνήθειες που πρέπει να κόψουμε» το μήνυμα του τράπερ που συνελήφθη με ναρκωτικά. σε μαθητικό πάρτι!
21:25 Ηττα εντός προγράμματος για τον Ερμή Πατρών
21:19 Δυτική Ελλάδα: Κατολισθήσεις, πλημμύρες, δρόμοι που μετατράπηκαν σε ορμητικούς χειμάρρους και ποτάμια! ΦΩΤΟ, ΒΙΝΤΕΟ
21:00 Ο Τραμπ αλλάζει τα δεδομένα: «Δεν είναι αυτή η τελική μου πρόταση για την Ουκρανία», ΒΙΝΤΕΟ
20:48 Ο Προμηθέας δεν τα κατάφερε κόντρα στον Άρη
20:37 Το τρένο σταμάτησε στον Ασπρόπυργο! Τεχνικό το πρόβλημα σύμφωνα με τη Hellenic Train
20:19 Πάτρα: Δυνατό μήνυμα από τους αγρότες που δεν καταλαβαίνουν από τη καταρρακτώδη βροχή! ΦΩΤΟ
20:18 Λεμπέσης: «Ήμασταν καλύτεροι σήμερα, θα έρθει η στιγμή που θα κερδίζουμε»
20:07 Υπερτρόφιμο, αλλά «παρεξηγημένο», τι ισχύει για το τυρί, από το τσένταρ στη φέτα!
19:54 Ο ΝΟΠ προηγήθηκε με 13-10, αλλά με έχασε με … σκριν από την διαιτησία
19:46 Κάθε τσιγάρο μετράει: Το ένα, την ημέρα, βλάπτει για ένα και τα 5 για 5!
19:36 Η άνοια και η άσκηση σε μέση και τρίτη ηλικία, τα
19:25 Η ΑΕ Γλαύκου Έσπερου πάλεψε για το μεγάλο κόλπο κόντρα στον πρωτοπόρο Κρόνο
19:15 Φωτιά και πτώση άνδρα από μπαλκόνι! Υπέκυψε στα τραύματα του χάνοντας τη ζωή του
ΟΛΕΣ ΟΙ ΕΙΔΗΣΕΙΣ
ΠΡΩΤΟΣΕΛΙΔΟ 22-23/11/2025
ΓΙΝΕ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗΣ