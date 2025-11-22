Αυτά δήλωσε ο Γιώργος Λιμνιάτης μετά την ήττα του Προμηθέα από τον Αρη – Βίντεο

Ο Γιώργος Λιμνιάτης δήλωσε τα εξής αμεσως μετά το τέλος της αναμέτρησης: “Για ένα μεγάλο χρονικό διάστημα ακολουθήσαμε το πλάνο. Ξέραμε οτι ο Άρης είναι μια ομάδα που με τον καινούργιο προπονητή του, κλείνει τους χώρους και για αυτόν τον λόγο επιλέξαμε μετά από μια ντρίμπλα να διώχνουμε τη μπάλα για να δημιουργούνται προϋποθέσεις για ελεύθερα σουτ. Σε καποια σημεία το κάναμε, σε κάποια άλλα όχι. Συγχαρητήρια στον Άρη. Μετά το 15′ επέβαλε τον ρυθμό του. Επιστρέψαμε στις αρχές του β’ ημιχρόνου. Σε σχέση με τα προηγούμενα παιχνίδια είχαμε πολύ περισσότερη ενέργεια. Ο Άρης με την πιεστικά του άμυνα ωθεί τον αντίπαλο σε πολλά λάθη. Εμείς δυστυχώς δεν κάναμε καλή δουλειά σε αυτό το κομμάτι. Μερικρς φορες, μάλιστα, κάναμε και φθηνά λάθη, π.χ. στο transition, ή σε ένα κρίσιμο σημείο οταν είχαμε επιστρέψει μας έφυγε η μπάλα από τα χέρια. Οι 27 πόντοι από λάθη είναι ένα πάρα πολύ μεγάλο νούμερο. Εμείς είχαμε μόλις 13. Πολλές φορές επίσης η προσωπική μας άμυνα ήταν σε πολύ χαμηλό επίπεδο. Προσπαθήσαμε πάρα πολύ, είχαμε να αντιμετωπίσουμε και την απουσία του Μακ Κάλουμ που ήταν πολύ σημαντική για εμάς για εμάς. Συγχαρητήροα και πάλι στον Αρη κι εύχομαι να συνεχίσει με επιτυχίες σε Ελλάδα κι Ευρώπη”.

Δείτε όλα όσα δήλωσαν στη συνέντευξη Τύπου αμέσως μετά το τέλος της αναμέτρησης οι προπονητές του Προμηθέα και του Άρη.

