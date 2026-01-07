Αυτά δίνει η κυβέρνηση στους αγρότες – Ολα τα μέτρα που ανακοινώθηκαν

Ολοκληρωμένο πακέτο παρεμβάσεων για τη στήριξη του πρωτογενούς τομέα παρουσίασε η κυβέρνηση, με μέτρα που αφορούν το αγροτικό ρεύμα, το πετρέλαιο, τις αποζημιώσεις, τις επενδύσεις, τη χρηματοδότηση και τη φορολογία, την ώρα που οι αγρότες βρίσκονται σε κινητοποιήσεις και μπλόκα σε όλη τη χώρα.

Στις ανακοινώσεις συμμετείχαν ο αντιπρόεδρος της κυβέρνησης Κωστής Χατζηδάκης, ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας, ο υπουργός Ψηφιακής Διακυβέρνησης Δημήτρης Παπαστεργίου και ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς.

Επιστροφή ΕΦΚ αγροτικού πετρελαίου «στην αντλία» από το 2026

Ανακοινώθηκε νέο σύστημα επιστροφής του Ειδικού Φόρου Κατανάλωσης αγροτικού πετρελαίου, το οποίο θα εφαρμόζεται απευθείας στην αντλία από 1η Νοεμβρίου 2026, μετά την υποβολή του ΟΣΔΕ 2026.

Το σύστημα προβλέπει:

Δημιουργία νέας εφαρμογής μέσω myDATA app , με QR code για κάθε αγρότη

Έλεγχο σε πραγματικό χρόνο μέσω ΑΑΔΕ ότι ο δικαιούχος είναι αγρότης, ότι δικαιούται έκπτωση και ότι υπάρχει διαθέσιμο όριο

Η έκπτωση θα γίνεται κατά την έκδοση του τιμολογίου στο πρατήριο

Για τους πρατηριούχους θα υπάρχει ταχεία διαδικασία συμψηφισμού/επιστροφής ΕΦΚ

Παράλληλα, συστήνεται επιτροπή επανεξέτασης των ορίων επιδότησης ανά καλλιέργεια.

Αγροτικό ρεύμα στα 8,5 λεπτά/kWh

Κεντρικό μέτρο αποτελεί η νέα ρύθμιση για το αγροτικό ρεύμα:

Στο τιμολόγιο ΓΑΙΑ , η ΔΕΗ επεκτείνει από 1ης Απριλίου 2026 την κάλυψη σταθερής τιμής για δύο έτη

Για όσους δεν έχουν ληξιπρόθεσμες οφειλές, η τιμή μειώνεται σε 8,5 λεπτά/κιλοβατώρα

Όλοι οι νέοι αγρότες θα μπορούν να ενταχθούν στο ΓΑΙΑ

Η κυβέρνηση τονίζει ότι πρόκειται για τη χαμηλότερη δυνατή τιμή στην ΕΕ, ώστε να μη δημιουργούνται ζητήματα ανταγωνισμού.

Αποζημιώσεις ΕΛΓΑ στο 100% και αύξηση ορίου

Σημαντικές αλλαγές προβλέπονται στον ΕΛΓΑ:

Αποζημίωση στο 100% της ασφαλιζόμενης αξίας (από 80%)

Αύξηση ορίου αποζημίωσης στα 200.000 ευρώ (από 70.000)

Παραμένει η εισφορά χωρίς αύξηση

Παραμένει η παρακράτηση από τη βασική ενίσχυση ώστε όλοι να είναι ασφαλισμένοι

Αναδιανομή 160 εκατ. ευρώ από τη βασική ενίσχυση

Από αδιάθετους πόρους της βασικής ενίσχυσης:

80 εκατ. ευρώ σε βαμβακοπαραγωγούς και σιτοπαραγωγούς μέσω οικολογικών σχημάτων

80 εκατ. ευρώ σε κτηνοτρόφους , εκ των οποίων: 40 εκατ. πρόσθετη βασική ενίσχυση 40 εκατ. μέσω οικολογικών σχημάτων



Οι πληρωμές θα γίνουν εντός β΄ τριμήνου 2026.

Επιδότηση ζωικού κεφαλαίου και αποζημιώσεις

Το πακέτο περιλαμβάνει:

160 εκατ. ευρώ επιπλέον επιδότηση για απώλεια εισοδήματος και ζωικού κεφαλαίου

Αποζημιώσεις από τον ΕΛΓΑ στο 100% για ασφαλισμένες ζημιές

Νέα εφαρμογή για ιχνηλάτηση παράνομων ελληνοποιήσεων

Ταμείο Αγροτικής Επιχειρηματικότητας και επενδύσεις άνω των 3 δισ. ευρώ

Υπογράφηκε συμφωνία ΥΠΑΑΤ – Ελληνικής Αναπτυξιακής Τράπεζας για:

160 εκατ. ευρώ δημόσια δαπάνη (με μόχλευση άνω των 350 εκατ. ευρώ)

Εγγυήσεις επενδυτικών δανείων

Μικρά δάνεια με επιδότηση επιτοκίου

Ειδικό εργαλείο για νέους αγρότες με δάνειο + μη επιστρεπτέα ενίσχυση

Η συνολική επενδυτική κινητοποίηση εκτιμάται ότι θα ξεπεράσει τα 3 δισ. ευρώ, με προσκλήσεις για:

Θερμοκήπια

Σχέδια Βελτίωσης

Νέους Γεωργούς

Μεταποίηση προϊόντων

LEADER

Εκπαίδευση και κατάρτιση

Χατζηδάκης: 16 αιτήματα ικανοποιήθηκαν – 7 εκτός πλαισίου ΕΕ

Ο Κωστής Χατζηδάκης ανέφερε ότι από τα 27 αιτήματα των αγροτών:

16 έχουν ικανοποιηθεί

4 είναι υπό επεξεργασία

7 είναι εκτός δημοσιονομικού και ευρωπαϊκού πλαισίου

Χαρακτήρισε βασική μεταρρύθμιση τη μεταφορά του ΟΠΕΚΕΠΕ στην ΑΑΔΕ, με θετική αποδοχή από την Κομισιόν, ενώ ξεκαθάρισε ότι δεν μπορεί να καταργηθεί το Χρηματιστήριο Ενέργειας, καθώς αποτελεί ευρωπαϊκή υποχρέωση.

Τσιάρας: «Τα μέτρα αφορούν όλους – όχι μόνο τα μπλόκα»

Ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης Κώστας Τσιάρας τόνισε ότι τα μέτρα αφορούν όλους τους αγρότες, κτηνοτρόφους, αλιείς και μελισσοκόμους και όχι μόνο όσους συμμετέχουν στις κινητοποιήσεις. Υπογράμμισε ότι πρόκειται για κοστολογημένες παρεμβάσεις με στόχο τη βιωσιμότητα της αγροτικής παραγωγής και τη μετάβαση από την επιδοματική πολιτική στην ανάπτυξη.

Παπαστεργίου: Barcode σε όλα τα ελληνικά προϊόντα

Ο Δημήτρης Παπαστεργίου εξηγεί ότι με το καινοτόμο σύστημα Εθνικής Ιχνηλάτησης καταγράφεται τι συμβαίνει με τα ελληνικά προϊόντα, καθώς σήμερα δεν αναγράφεται με σαφήνεια η προέλευση, και γι’ αυτό εισάγεται κωδικοποίηση ώστε κάθε ελληνικό προϊόν να διαθέτει μοναδικό barcode που το ακολουθεί από το χωράφι στο ράφι, επιτρέποντας να γνωρίζουμε πόσα προϊόντα στα ράφια είναι ελληνικά και πόσα φέρουν εισαγόμενο barcode.

Πετραλιάς: «Η ευρωπαϊκή οδηγία δεν επιτρέπει μείωση ΦΠΑ στα καύσιμα»

Ο υφυπουργός Οικονομικών Θάνος Πετραλιάς ξεκαθάρισε ότι δεν είναι δυνατή η μείωση του ΦΠΑ στα καύσιμα, καθώς αυτό απαγορεύεται από ευρωπαϊκή οδηγία, απαντώντας σε σχετικό αίτημα των αγροτών.

