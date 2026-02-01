Αυτά θέλει το Χιονοδρομικό – Η «Π» αποκαλύπτει τη μελέτη για τα Καλάβρυτα – Τι ζητήθηκε από τον Κ. Μητσοτάκη

Η πρόσφατη επίσκεψη του Κυριάκου Μητσοτάκη στο Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων, εκεί όπου έκανε σκι για 5 περίπου ώρες, πυροδότησε σενάρια περί νέας πρόθεσης για την αναβάθμιση της εγκατάστασης.

Μάλιστα, όπως έγραψε η «Π», ο πρωθυπουργός, που συζήτησε για αρκετή ώρα με τον διευθυντή του Χιονοδρομικού, Αλέξη Αγριο, εξήρε την ποιότητα της εγκατάστασης, καθώς και τις εργασίες αναβάθμισης που πραγματοποιήθηκαν πέρυσι.

Ο Κ. Μητσοτάκης ρώτησε τον Αλ. Αγριο για τα αιτήματα που υπάρχουν για την επόμενη φάση αναβάθμισης και τα οποία είχαν περιγραφεί αναλυτικά στον φάκελο που είχε κατατεθεί στο πρόγραμμα «Ορεινός Τουρισμός», το οποίο, ωστόσο, δεν επιλέχθηκε, καθώς είχαν ήδη εξαντληθεί οι διαθέσιμοι πόροι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, ο πρωθυπουργός ενημέρωσε τον διευθυντή του Χιονοδρομικού ότι αποτελεί βούληση της κυβέρνησης να δοθεί έμφαση στον ορεινό τουρισμό και ότι στο νέο ΕΣΠΑ θα υπάρξει ειδικό πρόγραμμα για τα Χιονοδρομικά, με προβάδισμα σε εκείνα που διαθέτουν εγκεκριμένες μελέτες.

Τι ακριβώς, όμως, ζητά το Χιονοδρομικό Κέντρο Καλαβρύτων; Τι περιλαμβάνει η μελέτη που έχει ετοιμαστεί σε συνεργασία με τις υπηρεσίες της Περιφέρειας; Η «Π» αποκαλύπτει το περιεχόμενο αυτής και τα αιτήματα του Χιονοδρομικού.

Συγκεκριμένα, η μελέτη προβλέπει:

– Την εγκατάσταση mountain coaster, ένα τρένο-αναβατήρα αναψυχής που θα λειτουργεί καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, προσφέροντας δραστηριότητες εκτός της χειμερινής περιόδου.

– Την τοποθέτηση επιπλέον αναβατήρα για πρόσβαση στις υψηλότερες κορυφές.

– Τη δημιουργία παιδικής πίστας, αποκλειστικά για παιδιά έως 12 ετών, η οποία θα είναι χτιστή, καθώς τα στατιστικά στοιχεία δείχνουν αυξημένη παιδική επισκεψιμότητα.

– Την ανέγερση νέου κτιρίου στην είσοδο του Χιονοδρομικού Κέντρου, συνολικής επιφάνειας 1.200 τ.μ., για την υποδοχή και εξυπηρέτηση των επισκεπτών.

– Την απόκτηση ειδικού μηχανήματος τεχνητής χιόνωσης, ικανού να παράγει χιόνι ακόμη και σε περιόδους που οι καιρικές συνθήκες δεν το επιτρέπουν.

– Τη δημιουργία τεχνητής λίμνης, η οποία θα αξιοποιηθεί κυρίως για αναψυχή και περιπάτους των επισκεπτών.

Σύμφωνα με πληροφορίες, το Χιονοδρομικό Κέντρο έχει διαχωρίσει τα αιτήματα σε δύο φάσεις χρηματοδότησης. Η πρώτη φάση, με προϋπολογισμό 10 εκατ. ευρώ, περιλαμβάνει βασικά έργα, όπως το κτίριο υποδοχής επισκεπτών κι έναν νέο αναβατήρα. Τα υπόλοιπα έργα θα ενταχθούν σε δεύτερη φάση, με εκτιμώμενο προϋπολογισμό που αγγίζει τα 15 εκατ. ευρώ.

Ο λόγος που η διοίκηση επέλεξε τον διαχωρισμό σχετίζεται αφενός με γραφειοκρατικούς περιορισμούς και αφετέρου με ρεαλιστικούς λόγους, καθώς αναγνωρίζεται ότι η έγκριση χρηματοδότησης ύψους 25 εκατ. ευρώ σε μία φάση δεν είναι εύκολη.

