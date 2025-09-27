Αυτές είναι οι δύο διατροφικές συνήθειες που αδυνατίζουν τα μαλλιά

Είναι σαφές ότι οι διατροφικές μας συνήθειες δεν επηρεάζουν μόνο το βάρος ή την καρδιά μας, αλλά και… τα μαλλιά μας. Νέα διεθνής ανασκόπηση σχεδόν 20 μελετών φέρνει στο φως μια ανησυχητική συσχέτιση: η συχνή κατανάλωση ζαχαρούχων ποτών και αλκοόλ ενδέχεται να αυξάνει τον κίνδυνο τριχόπτωσης.

Στον αντίποδα, η επαρκής πρόσληψη βιταμίνης D και σιδήρου φαίνεται να ενισχύει την ανάπτυξη της τρίχας.

Το εύρημα αυτό δεν προκαλεί μεγάλη έκπληξη, σύμφωνα με την Julia Zumpano, RD, διαιτολόγο στο Cleveland Clinic. «Η πρόσληψη θρεπτικών συστατικών παίζει καθοριστικό ρόλο στην τριχόπτωση, όπως δείχνει και η εν λόγω ανασκόπηση. Ωστόσο, βοηθά να αποσαφηνιστεί το πώς -και ποια -βρίσκονται στην κορυφή των επιλογών για υγιέστερα μαλλιά», δήλωσε στο Health.

Τι έδειξε η μελέτη

Η ανασκόπηση συγκέντρωσε δεδομένα από 17 μελέτες με 61.332 συμμετέχοντες ηλικίας 7 έως 77 ετών, με το 97% να είναι γυναίκες. Οι ερευνητές επικεντρώθηκαν κυρίως στην αλωπεκία -τον ιατρικό όρο για την τριχόπτωση -καθώς και στη φυσιολογική απώλεια μαλλιών που συνοδεύει τη γήρανση.

Στο μικροσκόπιο μπήκαν καίρια διατροφικά στοιχεία και ομάδες τροφών: βιταμίνη D, σίδηρος, πρωτεΐνη, σόγια, σταυρανθή λαχανικά, αλλά και η κατανάλωση αλκοόλ, ζαχαρούχων ποτών και συμπληρωμάτων.

Γιατί «κατηγορούνται» τα (ζαχαρούχα) ποτά

Η συχνή κατανάλωση αλκοόλ και αναψυκτικών με ζάχαρη φαίνεται να επηρεάζει το μικροβίωμα του εντέρου και, κατ’ επέκταση, την απορρόφηση βασικών θρεπτικών συστατικών. Παράλληλα, όσοι προτιμούν συνεχώς τέτοιου είδους ποτά, τείνουν να υποκαθιστούν πιο θρεπτικές τροφές, στερώντας από τον οργανισμό σημαντικές βιταμίνες και μέταλλα.

Αυτό μπορεί να οδηγήσει σε χαμηλότερα επίπεδα βιταμίνης D, απαραίτητης για τον σχηματισμό των τριχοθυλακίων, αλλά και σιδήρου, που συμβάλλει στη μεταφορά οξυγόνου προς αυτά. Η έλλειψή τους «αποδυναμώνει» την τρίχα, καθιστώντας την πιο ευάλωτη στην πτώση.

Ποια θρεπτικά στοιχεία ωφελούν τα μαλλιά

Στον αντίποδα, μια διατροφή πλούσια σε βιταμίνες και μέταλλα φαίνεται να προσφέρει σημαντική προστασία. Η βιταμίνη D και ο σίδηρος ξεχωρίζουν ως τα δύο πιο ισχυρά «όπλα» κατά της τριχόπτωσης, όμως εξίσου σημαντικά είναι η βιταμίνη C, τα προϊόντα σόγιας και τα σταυρανθή λαχανικά, όπως το μπρόκολο και τα λαχανάκια Βρυξελλών.

Αυτά προσφέρουν φυτικές ίνες, πρωτεΐνη και αντιοξειδωτικά που ενισχύουν όχι μόνο τα μαλλιά αλλά και τη συνολική υγεία του οργανισμού.

«Η διατροφή είναι το θεμέλιο της υγείας των μαλλιών», τόνισε η Zhaoping Li, διευθύντρια του Τμήματος Κλινικής Διατροφής στο UCLA. Από την πλευρά της, η Julia Zumpano επισήμανε ότι «η ανεπάρκεια βασικών βιταμινών για την ανάπτυξη της τρίχας αποτελεί καθοριστικό παράγοντα τριχόπτωσης».

Ωστόσο, οι επιστήμονες ξεκαθαρίζουν ότι τα στοιχεία δείχνουν συσχέτιση και όχι άμεση αιτιώδη σχέση. Οι περισσότερες μελέτες ήταν διατομεακές, δηλαδή καταγράφονταν δεδομένα σε μία συγκεκριμένη χρονική στιγμή, γεγονός που δεν επιτρέπει σαφή συμπεράσματα. Επίσης, επειδή σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ήταν γυναίκες, μένει να φανεί αν τα ευρήματα ισχύουν εξίσου και για τους άνδρες.

Συμπέρασμα

Παρά τους περιορισμούς, το μήνυμα είναι απλό: η ποιότητα της διατροφής μας επηρεάζει άμεσα (και) την υγεία της τρίχας. Η μείωση της κατανάλωσης ζάχαρης και αλκοόλ, συνοδευόμενη από την αύξηση πρόσληψης βιταμινών και μετάλλων δεν συμβάλλουν μόνο στη γενική υγεία, αλλά και στη διατήρηση δυνατών, υγιών και λαμπερών μαλλιών.

