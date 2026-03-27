Αφθώδης πυρετός: Αυστηρή τήρηση μέτρων βιοασφάλειας στη Λέσβο ζητά ο Κώστας Τσιάρας

Σαφές μήνυμα για αυστηρή τήρηση των μέτρων βιοασφάλειας κατά του αφθώδους πυρετού και ταυτόχρονα για έμπρακτη στήριξη των κτηνοτρόφων και των τυροκόμων της Λέσβου έστειλε από τη Μυτιλήνη ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Κώστας Τσιάρας.

Κατά τη διάρκεια διαδοχικών συσκέψεων με παραγωγούς, εκπροσώπους της αυτοδιοίκησης και θεσμικούς φορείς, ο υπουργός τόνισε ότι η άμεση προτεραιότητα είναι η περιορισμένη διασπορά του ιού, καθώς η εξέλιξη αυτή αφορά όχι μόνο τη Λέσβο αλλά και συνολικά την ελληνική κτηνοτροφία. Επισήμανε ότι η κυβέρνηση είναι έτοιμη να ενεργοποιήσει κάθε διαθέσιμο μέτρο στήριξης, όμως κρίσιμο στοίχημα παραμένει η ανάσχεση της μετάδοσης.

Ήδη ισχύουν αυξημένες αποζημιώσεις για ζώα που θανατώνονται λόγω πανώλης και ευλογιάς, με ανώτατο ποσό 250 ευρώ ανά ζώο, υπερδιπλάσιο από τον ευρωπαϊκό μέσο όρο. Παράλληλα, προβλέπεται αποζημίωση για απώλεια εισοδήματος και για ζωοτροφές λόγω περιορισμών στη βόσκηση, ενώ για την ανασύσταση των κοπαδιών υπάρχουν σχεδιασμός και χρηματοδοτικά εργαλεία, που μπορούν να ενεργοποιηθούν έξι μήνες μετά την καταγραφή του τελευταίου κρούσματος.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην πιστή εφαρμογή των κανόνων βιοασφάλειας για διάστημα 40 ημερών, τονίζοντας ότι μόνο έτσι μπορεί να εκριζωθεί ο ιός. Προειδοποίησε ότι σε περίπτωση αποτυχίας, ο κίνδυνος θα επεκταθεί σε όλη την ελληνική κτηνοτροφία.

Ο υπουργός επανέλαβε ότι η κυβέρνηση θα στηρίξει όσους υποστούν συνέπειες από τη νόσο, αλλά χωρίς συνεργασία και υπευθυνότητα, η οικονομική στήριξη από μόνη της δεν επαρκεί. Σημείωσε ότι στη Λέσβο βρίσκονται ειδικοί επιστήμονες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε συνεργασία με κτηνιάτρους του υπουργείου, οι οποίοι αξιολογούν την κατάσταση και τα μέτρα που εφαρμόζονται.

Αναφερόμενος στο ενδεχόμενο εμβολιασμού, διευκρίνισε ότι ενώ υπάρχει εγκεκριμένο ευρωπαϊκό εμβόλιο, η εφαρμογή του θα σήμαινε απώλεια του καθεστώτος «ελεύθερης χώρας» για μεγάλο διάστημα, με περιορισμούς στις εξαγωγές. Στόχος είναι η ανάσχεση της νόσου χωρίς να απαιτηθεί εμβολιασμός, με βάση την εξέλιξη των κρουσμάτων.

Οι εκπρόσωποι των παραγωγών τόνισαν ότι η τήρηση των μέτρων πρέπει να είναι καθολική, από τους κτηνοτρόφους μέχρι τα τυροκομεία και τα πρατήρια γάλακτος, ενώ σημείωσαν ότι μέχρι στιγμής η νόσος περιορίζεται στη ζώνη των τριών χιλιομέτρων. Η τήρηση των κανόνων είναι κρίσιμη για να αποφευχθεί διασπορά και πιθανός μαζικός εμβολιασμός που θα θέσει σε κίνδυνο τις εξαγωγές.

