Αφθώδης Πυρετός: Οδηγίες του Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης για αγρότες και κτηνοτρόφους

Με τις γιορτές του Πάσχα να πλησιάζουν, το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για τη μετάδοση του αφθώδους πυρετού, ενός πολύ μεταδοτικού ιογενούς νοσήματος που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους.

Τι πρέπει να γνωρίζουν οι κτηνοτρόφοι:

Δεν μεταδίδεται στον άνθρωπο – το πρόβλημα αφορά αποκλειστικά τα ζώα και την κτηνοτροφική παραγωγή.

Συμπτώματα στα ζώα: Πυρετός, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στο μαστό, σιελόρροια, χωλότητα, μείωση παραγωγής. Σε νεαρά ζώα μπορεί να προκληθεί αιφνίδιος θάνατος λόγω οξείας μυοκαρδίτιδας.

Μεταδοτικότητα: Ο ιός εξαπλώνεται πολύ γρήγορα μέσω άμεσης επαφής, μολυσμένων οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων και αερογενώς.

Νόσημα Κατηγορίας Α: Απαιτεί άμεση εφαρμογή μέτρων εκρίζωσης και περιορισμού στην πρώτη επιβεβαίωση εστίας.

Μέτρα προστασίας και περιορισμοί:

Άμεση εφαρμογή μέτρων σε εστία: Θανάτωση ευαίσθητων ζώων, ασφαλής διαχείριση νεκρών και μολυσμένων προϊόντων, καθαρισμός και απολύμανση. Περιορισμοί μετακίνησης: Ζώα, προϊόντα, υλικά και άνθρωποι περιορίζονται για να αποφευχθεί η διασπορά. Ζώνες προστασίας: Ζώνη προστασίας: τουλάχιστον 3 χλμ. γύρω από την εστία.

Ζώνη επιτήρησης: τουλάχιστον 10 χλμ.

Απαγορευμένη ζώνη: τουλάχιστον 20 χλμ. για τουλάχιστον 30 ημέρες.

Βασικό μήνυμα:

Αυστηρή βιοπροφύλαξη, απόλυτη συμμόρφωση με τα μέτρα και αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών.

Η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η πρόληψη της διάδοσης της νόσου είναι κρίσιμες, ειδικά ενόψει της αυξημένης κινητικότητας των ημερών του Πάσχα.

Το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων δημοσίευσε 10 σημαντικές ερωτήσεις και απαντήσεις που αφορά τον αφθώδη πυρετό και όσα όσα πρέπει αν ξέρουν αγρότες και κτηνοτρόφοι.

Αφθώδης πυρετός

1) Τι είναι ο αφθώδης πυρετός;

Ο αφθώδης πυρετός είναι εξαιρετικά μεταδοτικό ιογενές νόσημα που προσβάλλει τα δίχηλα ζώα, όπως τα βοοειδή, τα αιγοπρόβατα και οι χοίροι. Έχει πολύ σοβαρές επιπτώσεις στην κτηνοτροφική παραγωγή και στο εμπόριο ζωικών προϊόντων.

2) Μεταδίδεται στον άνθρωπο;

Όχι. Ο αφθώδης πυρετός δεν αποτελεί απειλή για τη δημόσια υγεία. Το κρίσιμο ζήτημα είναι η προστασία του ζωικού κεφαλαίου και η αποτροπή της διασποράς της νόσου.

3) Γιατί θεωρείται τόσο επικίνδυνος;

Επειδή μεταδίδεται πολύ γρήγορα, τόσο με άμεση επαφή όσο και έμμεσα μέσω οχημάτων, εξοπλισμού, υποδημάτων, υλικών και ανθρώπινης δραστηριότητας, ενώ μπορεί να μεταδοθεί και αερογενώς.

4) Ποια ζώα αφορά;

Αφορά κυρίως βοοειδή, αιγοπρόβατα και χοίρους, καθώς και ορισμένα άγρια δίχηλα είδη.

5) Ποια είναι τα βασικά συμπτώματα;

Τα βασικά κλινικά σημεία περιλαμβάνουν πυρετό, ανορεξία, φυσαλίδες στο στόμα, στα άκρα και στο μαστό, διαβρώσεις, χωλότητα, σιελόρροια και μείωση παραγωγής. Σε νεαρά ζώα μπορεί να εμφανιστεί οξεία μυοκαρδίτιδα και αιφνίδιος θάνατος.

6) Τι σημαίνει ότι είναι νόσημα Κατηγορίας Α;

Σημαίνει ότι πρόκειται για νόσημα που δεν ενδημεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση και για το οποίο με την πρώτη επιβεβαίωση εστίας απαιτείται άμεση εφαρμογή αυστηρών μέτρων ελέγχου και εκρίζωσης.

7) Τι προβλέπεται όταν επιβεβαιώνεται εστία;

Οι αρμόδιες αρχές εφαρμόζουν άμεσα μέτρα εκρίζωσης στην προσβεβλημένη εκμετάλλευση, που περιλαμβάνουν θανάτωση όλων των ευαίσθητων ζώων, ασφαλή διαχείριση νεκρών και μολυσμένων προϊόντων, καθώς και καθαρισμό και απολύμανση.

8) Γιατί επιβάλλονται περιορισμοί στις μετακινήσεις;

Γιατί η μετακίνηση ζώων, προϊόντων, ανθρώπων και υλικών μπορεί να συμβάλει καθοριστικά στη διασπορά του ιού. Γι’ αυτό το λόγο το νομικό πλαίσιο προβλέπει αυστηρούς περιορισμούς, βιοπροφύλαξη και επιτήρηση.

9) Τι είναι οι ζώνες προστασίας και επιτήρησης;

Γύρω από την εστία ορίζεται ζώνη προστασίας τουλάχιστον 3 χιλιομέτρων, ζώνη επιτήρησης τουλάχιστον 10 χιλιομέτρων και περαιτέρω απαγορευμένη ζώνη τουλάχιστον 20 χιλιομέτρων για ελάχιστο διάστημα 30 ημερών, με ειδικούς περιορισμούς και επιδημιολογική παρακολούθηση.

10) Ποιο είναι το βασικό μήνυμα προς κτηνοτρόφους και πολίτες;

Το βασικό μήνυμα είναι απόλυτη συμμόρφωση με τα μέτρα, αυστηρή βιοπροφύλαξη και αποφυγή κάθε μη αναγκαίας μετακίνησης ζώων, προϊόντων και υλικών που μπορεί να συμβάλει στη διασπορά της νόσου.

Η «Πελοπόννησος» και το pelop.gr σε ανοιχτή γραμμή με τον Πολίτη Η φωνή σου έχει δύναμη – στείλε παράπονα, καταγγελίες ή ιδέες για τη γειτονιά σου. Viber: +306909196125 Στείλε μήνυμα στο Viber

Ακολουθήστε μας για όλες τις ειδήσεις στο Bing News και το Google News



